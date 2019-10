Madagascar: Karaté-Mawado - Allain Rajaonarison à la rescousse des karatékas malgaches

La grande famille du karaté-do s'est réunie ce week-end pour un stage organisé par Madagascar Wado-Ryu (MAWADO) à l'ANS Ampefiloha.

Ce stage a été dirigé par Allain Rajaonarison, un ancien élève du club AKKA, et devenu actuellement un haut gradé et diplômé en karaté-do. La porte du gymnase de l'ANS était ouverte pour tous les styles. Cependant 75 karatékas chez les seniors et 80 karatékas chez les jeunes, ont assisté à cet événement , et ils étaient issus de la ligue d'Analamanga, du Vakinankaratra et de Haute Matsiatra. Sensei Allain les a enseignés sur les Tai Sabaki, Nagasu, Inasu, Noru, les Renzuku Waza, et sur les techniques de base de Wado-Ryu académie, notamment sur les souplesses et les décontractions du corps.

Sa mission continue durant son passage à Madagascar. Ce sera le tour de la ligue d'Atsinanana de l'accueillir les 26 et 27 octobre prochains. A noter que Allain Rajaonarison et Jeannot Ranarivony ont juste terminé un stage d'excellence lors de la dixième rassemblement annuel Wado-Ryu en France, qui a regroupé les ceintures noires mais surtout tous les hauts gradés en septembre.