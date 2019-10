Madagascar: Star Tour Tamatave - Les vacances seront clôturées en beauté

Cyemci, l'un des Dj qui va faire bouger le monde à la plage de Toamasina

Après avoir rendu visite à la capitale du Vakinankaratra et celle du Sakalava de Boeny, la caravane de Star Tour passera à Toamasina. Diverses activités animeront la capitale betsimisaraka du 26 au 27 octobre. Selon les organisateurs, comme l'année dernière, le concept reste le même. La plage accueillera les vacanciers et la population de Toamasina.

Les deux grands humoristes Honorat et Barhone seront invités pour divertir le public avec des sketchs. Les amoureux de la poésie urbaine seront servis car un Concours de slam sera organisé. Un Karaoké sera aussi dans le programme de l'organisateur. Les jeunes demoiselles pourront imposer leur style. Les bêtes de scène garantiront l'ambiance le soir. Le soir du samedi 27 octobre. Le chanteur de Rnb Lion Hill et Stéphanie se succéderont sur la scène suivie d'une discothèque géante jusqu'à l'aube pour les noctambules avec les Djs Teejay Jerry, Cyemci el SnoopyJoy. Les artistes interprèteront leurs tubes comme Lamban'akoho et Raosy jamba. La journée dominicale du 27, Joudas et Tence Mena partageront la scène aux sons du dancehall et de la musique tropicale. Agnilanao et tompom-bady seront sûrement dans le répertoire de ces deux grosses pointures.

Les organisateurs rassurent que « la sécurité sera assurée par les forces de l'ordre et les sécurités civiles sur tout le site pendant les deux Jours. La croix rouge sera également présente pour assurer les premiers secours en cas de nécessité. Par ailleurs, l'équipe de la Société Tananarivienne de Réfrigération sera mobilisée pour la propreté du site durant et après l'évènement ». Alliant loisirs et divertissements, Star Tour Tamatave est un événement de convivialité à vivre avec les proches pour la fin de ces vacances. Cette édition de Star Tour Tamatave sera en étroite collaboration avec Orange Madagascar.