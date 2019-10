Algérie: 11e Fcims à Alger - La Corée du Sud, l'Italie, la Turquie et l'Autriche à l'honneur

Alger — Un concert de musique dédié au chant lyrique et aux pièces pour instruments à cordes a été animé lundi soir à Alger par des ensembles de Corée du Sud, d'Italie, de Turquie et d'Autriche, au plaisir d'un public venu nombreux apprécier les œuvres de célèbres compositeurs et arrangeurs, inscrites au programme du 11e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims).

Un duo, un trio, un quatuor et un quintet, respectivement, se sont succédé près de deux heures durant, sur la scène de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh , présentant au public des programmes variés de différentes époques de la musique universelle, ainsi que d'autres plus contemporains.

Pour la première fois à Alger, l'ensemble, "Duo coréen", composé par la pianiste Eunji Han et la cantatrice soprano Hyeyoung Kim, a séduit le public avec une variété de pièces écrites par de grands compositeurs, Claude Debussy, R. Strauss, F. Obradros, G. Donizetti, Charles Gounod et Léonard Bernstein notamment.

Avec une voix suave et cristalline, Hyeyoung Kim a enchanté l'assistance, faisant montre de ses grandes capacités à atteindre, avec aisance, des notes aux degrés les plus aigues, soutenue par Eunji Han, une virtuose du piano qui a également étalé tout son savoir faire, au plaisir des spectateurs qui ont longtemps applaudi les deux artistes.

Se donnant la réplique dans des atmosphères d'opéra, où l'émotion est exprimée par le lyrisme et le mouvement, les deux vocalistes, apparemment "habités" par les rôles qu'ils incarnaient, jouaient leurs personnages respectifs, sur des airs que le pianiste Carlo Ardizzoni interprétait avec virtuosité et que la cantatrice et son partenaire, chantaient avec des voix présentes, aux tessitures larges.

Dans une toute autre ambiance, le quatuor turc, "Ensemble CSO Cello Quartet", représenté par les violoncellistes, Ibrahim Aydogdu, Yigit Tan, Yaz Irmak et Omar Sengler, a embarqué l'assistance dans un voyage onirique, à travers une dizaine de pièces des plus contemporaines, conçues dans différents styles de musiques par des compositeurs de renom.

Parmi les compositeurs et les pièces que le quatuor turc a choisi d'interpréter, L'Italien Enio Morricone et la pièce qu'il a composée pour le célèbre film western "Le bon, la brute et le truand", "Bohemian Rhapsody" du grand Fredy Mercury, chanteur du groupe anglais mythique, "The Queen", "Oblivion" de A. Piazzola, "Moon River" de H. Mancini, "Lorca tango" de T. Erdener, ou encore, "Austrias", partition d'une difficulté aigue, écrite par L. Albaniz pour guitare et brillamment reprise par le quatuor de violoncelles.

Dans des atmosphères empreintes de solennité, les musiciens, Christoph Angerer (violon-alto), Milan Nikolic (violon), Bernhard Aichner (violoncelle), Damian Saul Posse Robles (contrebasse) et Robert Pinkl (flûte), formant le quintet autrichien, ont brillé de maîtrise technique et de dextérité, faisant sentir la rigueur académique des grandes écoles de musique.

En présence des ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques accréditées à Alger des quatre pays à l'affiche notamment, le public s'est délecté durant cette soirée qui a réuni différents styles de musiques.

"Une soirée magnifique, une musique de qualité et un public merveilleux", a tenu à faire remarquer une spectatrice accompagnée de ses deux enfants.

Seize pays participent au 11e Festival culturel international de musique symphonique qui se poursuit jusqu'au 17 octobre à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, avec au programme de la soirée de mardi, la Suède, le Japon et la Russie.