Cote d'Ivoire: Présidence de la Fif - Eugène Diomandé affiche ses intentions

Après une tentative infructueuse en 2002, Eugène Diomandé, président du Séwé sports de San Pedro, pourrait tenter à nouveau de briguer le poste de président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), lors de la prochaine élection dont la date n'a pas encore été fixée.

Son intention de candidature a été dévoilée le lundi 14 octobre, à Cocody, par son avocat, lors d'un point de presse.

« A l'instar des autres prétendants, nous avons choisi ce jour pour porter à la connaissance de la presse nationale et internationale les intentions du citoyen ivoirien, Eugène Diomandé, de candidater au poste de la présidence de la Fif », a déclaré Emmanuel Kouassi, porte-parole de Me Evariste Ohinché, l'avocat du président Eugène Diomané.

Etabli hors du pays depuis quelques années, celui qu'on surnomme le « Magicien » compte bientôt rentrer en Côte d'Ivoire pour préparer sa stratégie. « Il mûrit son plan de bataille depuis l'Europe, avant de venir à Abidjan pour les joutes électorales ».

Selon son avocat, Eugène Diomandé viendra au moment opportun pour prendre part à la compétition, sans coup férir.

Me Evariste Ohinché a, par ailleurs, indiqué que son client respecte tous les candidats éventuels et déclarés, mais n'en craint aucun. Il a rappelé son parcours et ses faits marquants dans le football ivoirien avec son club qui, selon lui, ont peu d'équivalents.

« Le souci et la volonté du candidat Eugène Diomandé est d'obtenir l'onction et le soutien de ses pairs présidents de club et autres groupements. Il sait que c'est le soutien le plus important et se réjouit du contact permanent qu'il entretient avec plusieurs d'entre eux, en attendant sa venue pour une conférence de presse.

Il viendra d'abord rencontrer les acteurs du football ivoirien, y compris les autres candidats, sans oublier les membres de la Fif qu'il ne considère pas comme ses ennemis », a précisé le porte-parole de Me Evariste Ohinché.