Congo-Kinshasa: Christian Nsengi ne retient que la qualité de jeu des Léopards

Les Léopards de la RD Congo a été battue par la Côte d'Ivoire (1-3), en match amical disputé dimanche 13 octobre à Amiens (France).

Les Congolais ont sombré lors de ce match dès l'entame : Wilfried Kanon (22') et Nicolas Pepe (45') ont marqué pour les Ivoiriens en première période. Ce qui a poussé le sélectionneur Christian Nsengi a procédé au changement de gardien en seconde période, Mandanda Parfait cède pour Anthony Mossi (46'), qui malheureusement encaisse le 3e but ivoirien en fin de partie par Wilfried Zaha. Chadrac Akolo a réussi l'unique réalisation congolaise (64'). Les Léopards avaient cependant fait face aux les Fennecs d'Algérie, en match amical disputé jeudi 10 octobre à Blida (Algérie). La rencontre s'était terminée sur le score d'un but partout.

Pour ses débuts sur le banc de la RD Congo, Christian Nsengi n'a pas eu la satisfaction de voir les Léopards l'emporter, mais le contenu des prestations face à l'Algérie et à la Côte d'Ivoire donne des raisons d'espérer au nouveau sélectionneur.

« Après le match, j'ai réuni mes hommes, staff technique et joueurs, et je leur ai dit: « Vous êtes les meilleurs ! », a réagi le successeur de Florent Ibenge après la rencontre, dans des propos cités par foot.cd. Pourquoi ? Parce que jeudi, ils ont tout donné en Algérie et dimanche soir, en France, ils ont, lors de la deuxième mi-temps mis la pression à une équipe rodée, jouant ensemble depuis cinq ans qui (... ) n'a plus trouvé d'occasions comme ils ont pu en avoir durant la première mi-temps. Nous avons manqué de réalisme dans la concrétisation de nos occasions. Mais l'objectif de pouvoir faire évoluer l'équipe et surtout démontrer son talent. Et cet esprit, cette fois Léopards, est atteint. »

Les Léopards de la RD Congo devront confirmer cette bonne impression le mois prochain à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021, face au Gabon puis en Gambie.