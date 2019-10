Sénégal: Sadio Mané - Le Sénégalais va rejouer les penalties

C'était le point noir de la bonne prestation de Sadio Mané lors de la CAN 2019. L'international sénégalais a raté deux penalties face à la Tanzanie en phase de poules et l'Ouganda en 8èmes de finale. Ce qui l'a poussé à prendre la décision de ne plus le jouer. Mais, lundi, dans l'émission Talents d'Afrique sur Canal +, il avoue qu'il pourra revenir à la charge.

« J'ai marqué un pénalty et j'en ai raté deux. Je pense que mon ratio (penalty tiré et transformé) n'est pas bon. Je vais laisser aux autres. Mais, je n'ai pas abandonné les penalties. Cela ne veut pas dire que je vais abandonner. Je suis un joueur de foot et je pense que dans la vie il ne faut jamais abandonner », a-t-il fait savoir.

Face au Brésil, le Sénégal a eu un penalty mais Mané ne l'a pas joué. Il s'explique : « Je suis le premier tireur. Contre le Brésil, Famara (Diédhiou) m'a demandé est-ce que je peux tirer. Je lui ai dit vas-y, il faut marquer », a-t-il conclu.

Peut-être que dans les années à venir on verra Sadio Mané redevenir maitre de cet exercice dans la tanière des Lions.