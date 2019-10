Afrique: Ligue des Champions - Vers un retrait de l'USM Alger ?

Présent dans le groupe C de la phase de poules de la Ligue des champions en compagnie du Wydad de Casablanca, Mamelodi Sundowns et Petro Luanda, le club algérien de l'USM Aler pourrait se retirer de la compétition, à cause notamment d'une grave crise financière.

La commission de discipline de la Ligue a pris lundi une série de sanctions contre les Usmistes qui ont boycotté le derby algérois face au MC Alger. Cette affaire intervient alors que l'USM Alger se trouve profondément engluée dans des difficultés financières depuis l'arrestation de l'homme d'affaires Ali Haddad, qui avait pris les rênes du club en 2010, et le blocage du processus de vente du club.

Plus payés, Les joueurs sont en grève jusqu'à nouvel ordre depuis lundi, laissant planer un doute sur la suite de la saison, et notamment le parcours en Ligue des Champions. « La direction de l'USM Alger annonce être informée par les joueurs de l'équipe première du gel de leurs activités (entraînements et participations aux rencontres nationales et internationales) jusqu'au règlement de la situation générale du club », a communiqué l'USMA.

Cette situation pourrait amener le club de Soustara à se retirer de la Ligue des champions, où ils se trouvent actuellement en phase de poules, dans le groupe C en compagnie du Wydad de Casablanca, du club sud-africain de Mamelodi Sundowns et de Petro Luanda de l'Angola.