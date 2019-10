Gabon: L'Ong Malachie et la Journéeinternationale de la fille

L'Ong Malachie en partenariat avec la fondation Obama, la Harvard GSE Innovation and ventures in Education et l'American Corner a célébré la Journée Internationale de la fille au Gabon, ce 11 octobre 2019 de 09h00-16h00 à l'American Corner de Glass et le 13 octobre 2019 à Port-Gentil à l'American Corner. Une première au pays. L'objectif est d'apporter aux jeunes filles des qualifications novatrices et une culture numérique sera une base pour leur avenir. Aussi, le but est de contribuer à créer une voix des filles car, selon les organisateurs, il faut de meilleures voies qui mènent de l'éducation à un travail décent pour les jeunes en général et les jeunes filles en particulier.

Elles sont nombreuses, ces jeunes filles à avoir pris part à la journée qui leur est dédiée. C'est la Journée Internationale de la fille. En partenariat avec la Fondation Obama, la Harvard GSE Innovation and ventures in Education et l'American Corner, l'Ong Malachie a encore une fois de plus, montré son attachement aux valeurs humaines.

Entre informer et sensibiliser tout était réuni pour contenter les jeunes filles. Selon les initiateurs de cette journée au Gabon, « cet évènement prend tout son sens de ce que : 10% des filles entre 15-19 ans souffrent de violences sexuelles et physiques (contre 4% de garçons) ;26% d'entre elles sont abusées au sein des cellules familiales ;6332 enfants de 12 à 17 ans (73% de filles) vivent actuellement en union(mariés, unions libres, unions sans cohabitation) ou ont vécu en union(divorcés, séparés ou veufs) ; le taux de redoublement et décrochage scolaire est élevé chez les filles soit 57%, la séroprévalence au VIH-SIDA touche majoritairement les adolescentes ». Une triste réalité que peignent ils.

Sensibiliser et informer pour l'Ong Malachie et les partenaires, permettent de mettre la fille sous les projecteurs en rappelant ce qui est déjà fait et les efforts qu'ils restent à faire. Il s'agit des 4 piliers qui sous-tendent la réalisation du Plan Stratégique Gabon Emergent et le Plan de Relance Economique qui domestiquent les Objectifs de Développement Durable et les Agendas 2063 et 2040 de l'Union Africaine : la gouvernance, le développement inclusif, la croissance diversifiée et inclusive, la durabilité environnementale et résiliente, pour la paix et la sécurité au Gabon. Le but attendu, c'est celui d'apporter aux jeunes filles des qualifications novatrices et une culture dont le numérique sera une base pour leur avenir.

C'est aussi, toujours selon eux, contribuer à créer une voix des filles car il faut de meilleures voies qui mènent de l'éducation à un travail décent pour les jeunes en général et les jeunes filles en particulier.

La participation des femmes leaders a donné un cachet particulier à cette rencontre. l'ONG Malachie et les partenaires ont tenu a rappelé que depuis 2012, la Journée Internationale de la fille a été consacrée, cependant au Gabon, elle n'a jamais été célébrée. Alors qu'on parle de la Décennie de la femme gabonaise appuyée par un Plan d'Action pour l'Autonomisation de la femme gabonaise à l'horizon 2020.Il était donc impérieux pour eux, d'interroger la composante jeune fille qui très souvent, n'est pas mis à l'honneur alors qu'elle est la garantie de la durabilité de tous les agendas nationaux.