Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - V Club et le Cara disputent la première place

Les deux clubs ont été les seuls à enregistrer deux victoires en autant de matches.

La deuxième journée du championnat national s'est achevée, le 13 octobre, au Complexe sportif de Pointe-Noire par la victoire de V Club Mokanda sur l'AC Léopards 3-1, confirmant ainsi la bonne forme du club pontenegrin depuis le début de la saison. V Club compte désormais six points après deux matches. Il est talonné par le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) qui a lui aussi fait le plein des points après avoir battu, le 12 octobre au stade Alphonse-Massamba-Débat, le Racing club de Brazzaville, nouveau promu, sur un score de 2-0. Avec une différence de plus trois, le Cara est devancé au classement par V Club Mokanda qui a marqué plus de buts que lui (quatre pour V Club contre trois).

La Jeunesse sportive de Talangaï (JST), tenue en échec au stade Marien- Ngouabi d'Owando par l'AS Otoho sur un score de 0-0, a perdu deux places au classement pour se retrouver à la troisième avec quatre points, devant Patronage Sainte-Anne (quatre points) qui a aussi fait jeu égal de 0-0 face à Tongo FC. Les Diables noirs sont revenus à la hauteur de ces deux équipes grâce à leur victoire 2-0 sur l'Interclub, le dimanche au stade Alphonse-Massamba-Débat, devançant à la différence de buts l'AS Otoho (quatre points également).

Les Ponténégrins de Nico-Nicoyé se sont relancés en battant l'AS Cheminots sur un score étriqué d'un but à zéro. Le FC Kondzo, qui avait écopé d'un forfait lors de la première journée, a, de son côté, créé la sensation en battant, le 12 octobre, l'Etoile du Congo sur un score de 2-0. Les deux équipes rejoignent l'AC Léopards au nombre de points (trois). Les Stelliens sont la lanterne rouge du championnat avec zéro point, derrière l'Interclub et l'AS Cheminots qui n'ont pas encore glané le moindre point comme l'Etoile du Congo. Les vert et jaune accusent déjà six points de retard sur les deux leaders, à savoir V Club Mokanda et le Cara. Ils doivent vite réagir contre le Cara, lors de la troisième journée, pour ne pas être trop distancés.