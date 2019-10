Congo-Kinshasa: Stem DRC initiative - Soixante-trois bourses d'études d'excellence attribuées

Dans le cadre de la deuxième édition de la bourse d'excellence de Stem DRC initiative, une association sans but lucratif pour la promotion des sciences, technologie, engineering et mathématique (Stem), cinquante-trois bourses sont déjà disponibles et dix sont en attente .

Les bourses d'études de l'année 2019 seront remises au courant de ce mois d'octobre. Les lauréats, sur une base concurrentielle, explique-t-on, recevront six cents dollars américains pour les frais de scolarité, les syllabus et le transport. Les bourses sont renouvelables pendant la durée des études des lauréats, pourvu que ceux-ci postulent chaque année tout en maintenant les critères d'excellence. Sur les cinquante-trois bourses, vingt sont prises en charge par la Fondation Denise-Nyakeru-Tshisekedi, la fondation de la première dame de la République démocratique du Congo (RDC). « J'ai la conviction qu'orienter les filles aux Stem contribuera à la valorisation de l'élite féminine de demain », a fait savoir Denise Nyakeru Tshisekedi sur Twitter.

Pour sa part, la Pre Sandrine Mubenga, fondatrice de Stem DRC initiative, a fait savoir au Courrier de Kinshasa qu'elle était heureuse des résultats et de la qualité des lauréats et lauréates de cette année. « Cette seconde édition montre qu'il y a un engouement plus certain pour les Stem en RDC au niveau de la jeunesse et aussi au niveau des entreprises privées. Nous avons reçu des candidatures venant des quatre coins de la RDC et curieusement, nous avons aussi reçu celles venant d'Afrique du Sud, du Canada, des États-Unis et du Kenya. Cette année, Grâce aux sponsors nous avons pu offrir cinquante-trois bourses, avec dix en attente. Notre but serait d'arriver a en offrir cent par an, tout en construisant la communauté Stem en RDC », a-t-elle indiqué.

La bourse d'excellence de Stem DRC initiative a été instituée en 2018 à l'initiative du Dr Ngalula Mubenga, professeure d'ingénierie électrique à l'université de Toledo, aux Etats-Unis, et directrice générale de l'entreprise Smin power. L'année dernière, deux bourses sur six ont été octroyées en raison de la faiblesse des candidatures présentées. Les deux bourses ont été attribuées respectivement à un étudiant de l'université de Kinshasa et à un autre de l'université de Loyola.

Au cours de cette deuxième édition, le nombre de candidatures et de bourses a donc connu une augmentation spectaculaire, grâce notamment à l'apport de certains sponsors. « Le Congo m'a tellement donné que je me sens redevable de participer à son développement. A mon sens, l'éducation, l'instruction et le savoir sont les pierres angulaires d'une société économiquement viable et moralement solide », avait fait savoir Sandrine Mubenga, lors de l'octroi des deux premières bourses.

Stem DRC initiative a été lancée en RDC, sous le statut d'une association sans but lucratif, le19 juin 2019 dans la salle de conférences du centre interdiocésain de Kinshasa, en présence de la première dame du pays, Denise Nyakeru Tshisekedi. A cette occasion, elle s'est vue décerner le titre d'ambassadrice de cette association.