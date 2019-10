Congo-Brazzaville: Tournoi de basketball - La cinquième édition de Street contest ramenée au 19 octobre

Initialement prévue du 23 au 24 novembre, l'activité qu'organise l'Association sportive et des œuvres sociales (Asos) va fianlement réunir la jeunesse pontégrine au terrain de l'AS cheminots, du 19 au 20 octobre, à Pointe-Noire.

Le Street contest rassemble la jeunesse autour du basketball. Plusieurs activités culturelles comme la musique ou la danse sont également prévues. Cette année, le comité d'organisation dirigé par Abi Bamanga, président d'Asos, va organiser le tournoi de basketball 5x5 regroupant garçons et filles âgés de 8 à 17 ans. Les concours de trois points et des dunks seront sanctionnés par la remise de distinctions et de cadeaux au profit des méritants, tout comme les parties de basketball prévues à cet effet.

L'activité vise la sensibilisation, la prévention, la création et l'émancipation des jeunes. Elle a aussi pour objectifs de partager les valeurs de tolérance et de fraternité à travers le sport, en créant une symbiose entre toutes les associations et les acteurs principaux concernant la jeunesse pour échanger, évoluer et grandir ensemble.

Signalons que le premier tournoi Street contest a eu lieu en 2004; le deuxième en 2010 et le troisième en 2017. La quatrième édition tenue l'année dernière à Pointe-Noire a sacré l'équipe Les Balaises au basketball à trois. Les Spurs, Eclairs, NTSC, Games et Inter Team ont été les autres équipes participantes.