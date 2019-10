Congo-Brazzaville: Ecole général Leclerc - Les enfants de troupe participent à un cours sur le leadership et le patriotisme

La leçon a été donnée aux élèves de l'établissement, le 14 octobre à Brazzaville, par le Dr Tchicaya Missamou, major du Corps des Marines des États-Unis.

L'invité d'honneur du 243e anniversaire du Corps des Marines (Corps des Marines des États-Unis est une des cinq branches des Forces armées) , a expliqué en conférence, vidéo à l'appui, à plus de quatre cents enfants de troupe son parcours social, ses origines familiales, sa participation à sauver les vies durant la guerre du 5 juin 1997 et ses prouesses aux États-Unis.

Dans la vidéo qu'il a commentée en même temps, le Dr Tchicaya Missamou met en avant plusieurs valeurs : simplicité, courage, croyance en soi, amour du prochain, dévouement et autres. Il a ainsi encouragé les enfants de troupe sur le patriotisme, le leadership, l'entrepreneuriat et l'innovation.

« Protégez ce qui est juste. Pendant les moments difficiles, j'ai sauvé la vie de beaucoup de Congolais et celle des étrangers à l'instar de celle d'un Ougandais qui était enfermé avec sa famille vers le rond-point La Coupole. Vous avez le devoir de protéger le Congo votre patrimoine », a-t-il insisté.

Dans la phase interactive de la conférence, certains enfants de troupe ont manifesté le désir de travailler dans le Corps des Marines des États-Unis et d'autres ont extériorisé leur aveu pour la magistrature suprême.

« Je tiens au changement des mentalités. Parfois on ne croit pas en soi. Entre le rêve et la réalité, il y a toujours un fossé mais ces enfants de troupe sont des leaders, des entrepreneurs et innovateurs. Bref, la réaction de ces jeunes prouve qu'ils ont intériorisé un peu et je suis heureux de revenir au pays », a déclaré le Dr Tchicaya Missamou.

Notons que patriotisme, il est entendu le dévouement d'un individu envers le pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie, pendant que le leadership est l'influence politique, psychologique, sociale, etc., d'un individu ou d'un groupe d'individus sur un groupe ou un autre groupe. Le leader a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Et enfin, l'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et la croissance d'une entreprise dont la conséquence première est la création de valeurs : richesse et emploi.