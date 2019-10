Cameroun: Défense - 1 000 nouvelles recrues sous le drapeau

Le général de division Philippe Mpay a évalué les prémices de leur formation vendredi à Douala.

Emotion, solennité et respect. A cela se résume l'ambiance qui a régné ce 11 octobre à la cour d'honneur du 21e Régiment du Génie militaire de Douala. 1 000 nouvelles recrues du contingent 2019 ont prêté serment au cours de la cérémonie de présentation au drapeau présidée par le général de division Philippe Mpay, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées. Devant le drapeau, le général Mpay, le commandant du Centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du Génie, René Didier Bekada, et les familles, les nouvelles recrues se sont engagées à servir avec honneur et fidélité.

Le défilé des troupes va constituer le premier volet de démonstration publique des connaissances déjà acquises. Une articulation qui va susciter des applaudissements et des youyous au sein de la foule. La démonstration des aptitudes professionnelles des nouvelles recrues à travers différents ateliers aura été, sans conteste, le moment le plus captivant de cette cérémonie, notamment la simulation d'une attaque terroriste. Le crépitement des armes, le décor les scènes de combat ont donné au public un aperçu des champs de bataille.

Les ateliers de présentation des types d'armes et leurs caractéristiques, le démontage et remontage rapide de ces dernières aussi bien par les personnels masculins que féminins, a également retenu l'attention du public. L'atelier de combat corps à corps a mis en scène plusieurs arts de combat, dont le karaté. Des aptitudes professionnelles acquises au bout de 45 jours de formation. « Ces soldats inspirent le respect. En voyant ceci, on a la conviction d'être vraiment protégé », a commenté un parent admiratif. La formation, qui va durer 5 mois, s'est poursuivie le même jour en soirée par une marche commando en forêt.