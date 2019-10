Angola: Football adapté est un exemple de volonté de vaincre - ministre

Luanda — L'équipe nationale de football pour amputés est un exemple de volonté de victoire avec la conquête des deux plus grands trophées de ce sport, notamment le championnat dAfrique (Benguela / 2019) et le championnat du monde (Mexique / 2018), a considéré lundi, à Luanda, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto.

La gouvernante s'adressait à la presse après l'audience qu'elle a concédée à l'équipe nationale à l'occasion de la conquête de la CAN / 2019, vendredi dernier, dans la province de Benguela.

A l'occasion, la ministre a souligné l'importance de la pratique du sport adapté dans le pays en vue de l'intégration et de la réintégration sociale de la personne handicapée et a réitéré le soutien du Gouvernement aux programmes de développement du Comité paralympique angolais.

Ana Paula de Sacramento Neto a dit que les réalisations accomplies jusqu'à cette date dans le domaine du football adapté étaient importantes, alertant cependant la nécessité d'un renouvellement en vertu des engagements futurs.

Pour le président du Comité paralympique angolais, Leonel da Rocha Pinto, il est grand temps que la société se mobilise pour le développement du sport adapté, car le soutien du Gouvernement est insuffisant pour la réalisation des politiques de développement.

Le responsable a évoqué les difficultés de l'institution qu'il dirige, soulignant le manque d'espace pour la construction d'un centre de haute performance.

Il a indiqué qu'il reconnaissait le soutien de l'État par l'intermédiaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais regrette que plusieurs ministres et gouverneurs de la province de Luanda soient déjà passés et que, jusqu'à présent, plus d'une décennie plus tard, la situation persiste.

Le sport adapté est pratiqué en Angola depuis 25 ans et à ce jour, il accumule plusieurs conquêtes. En plus de la Coupe du monde 2018 et de la CAN de cette année, il a remporté plusieurs trophées internationaux en natation, en basket-ball et en athlétisme, remportant dans cette dernière discipline trois titres de champion paralympique.