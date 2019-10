Rwanda: Kagame à Bangui - Touadéra veut s'inspirer du modèle rwandais

Mardi à Bangui, le président Touadéra a reçu sa première visite présidentielle africaine avec le président rwandais Paul Kagame. Les habitants de Bangui sont venus l'accueillir dans les rues qui avaient été nettoyées et rénovées pour l'occasion.

Cinq accords et mémorandum ont été signés au Palais de la Renaissance. Des accords militaires et économiques - miniers et pétroliers - ont étés signés. Le résultat du tête-à-tête entre les deux présidents lors des commémorations de juillet à Kigali et de différentes missions qui ont suivi.

« Je souhaite que nos relations bilatérales soient un modèle de coopération Sud-Sud fondée sur les valeurs cardinales de la solidarité, du partage, et de l'intégration africaine capables de résister aux aléas du temps et de se pérenniser dans l'histoire », a déclaré le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra. « La République centrafricaine veut s'inspirer de l'expérience, de l'exemple, et du modèle rwandais pour bâtir une nation forte, unie et prospère », a-t-il ajouté.

Pour le président rwandais, la solution pour la sortie de crise doit passer par le dialogue et le consensus. « Aucune nation n'est otage pour toujours de son passé. Il y a toujours un choix qui peut être fait collectivement pour construire un futur dans lequel chaque citoyen a le sentiment de dignité et d'appartenance. Pour le Rwanda, le processus de construction de la paix a été un engagement ferme en faveur de l'unité nationale. »

La création d'une commission mixte est la prochaine grande étape attendue pour les deux États.