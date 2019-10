Ile Maurice: Zouberr Joomaye - Du mauve, il passe à l'orange et voit rouge

Après plus d'une semaine d'agitations, la direction du Mouvement socialiste mauricien (MSM) a finalement tranché. Zouberr Joomaye (photo), l'ancien député de la circonscription Rivière-des-Anguilles - Souillac a été contraint de déposer ses valises à Port-Louis Sud - Port-Louis Central après des embrouilles avec des activistes du MSM, censés travailler pour lui au no 13. D'ailleurs, une vidéo dans laquelle on voit un partisan du MSM et le député échangeant des propos peu amicaux lors d'une réunion est en circulation.

Paradoxalement, c'est son appartenance au parti soleil qui est une des raisons de ce désamour avec ces activistes. Zouberr Jomaye n'a pas toujours été un membre du MSM et c'est là que le bât blesse. Il était un membre du MMM et a été élu sous la bannière de l'alliance PTr - MMM en 2014. Depuis, quelques semaines, ses anciens adversaires lui reprocheraient d'avoir changé de casaque en 2014.

Lors des dernières législatives, c'est sa proximité avec le leader du MMM qui lui a permis d'avoir une investiture. Il était le médecin personnel de Paul Bérenger. D'ailleurs, c'est vers lui que le leader des Mauves s'était tourné quand il avait découvert une anomalie à la gorge. Le médecin lui avait conseillé des analyses avancées qui avaient finalement révélé un cancer. Leur amitié était si grande qu'il devait même accompagner Paul Bérenger en France pour son traitement dans un l'hôpital de l'Hexagone. Cela, à ses propres frais.

Malgré cette proximité, Zouberr Joomaye devait lâcher le MMM, le 23 septembre 2016, en démissionnant de toutes les instances du parti. Lors d'une conférence de presse le même jour, il avait déclaré : «Je suis en désaccord avec le leadership du MMM. Il n'y a aucune stratégie pour reconquérir le pouvoir. Paul Bérenger a un bilan catastrophique.» Et d'insister qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre les bancs du gouvernement.

Revirement de situation, le 25 janvier 2017, quand il annonce qu'il allait siéger avec les élus du MSM, au Parlement, après une rencontre avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth. À l'époque, on affirmait que Showkutally Soodhun, avec qui il entretient de bonnes relations, l'aurait convaincu de passer du mauve à l'orange.

En tant que professionnel, Zouberr Joomaye est apprécié par ses pairs. Spécialiste de la médecine interne et de l'hépato-gastro-entérologie, il consulte à la clinique Fortis-Darné. Il était le président de Hep Support, une organisation non gouvernementale qui vient en aide aux patients touchés par une des hépatites. De plus, il est le partenaire mauricien du Direct Hair Implantation International qui gère une clinique pour la greffe de cheveux à Floréal.