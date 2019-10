Ile Maurice: SerenityGate - Qui dit vrai sur l'hébergement de la délégation de 'Serenity' ?

L'hôtel Maradiva a-t-il ou pas hébergé des membres de la troupe de Serenity ? D'anciens posts de l'hôtel Maradiva sur les réseaux sociaux refont surface et mettent en doute les déclarations du Premier ministre sortant.

Le 21 octobre 2018, l'hôtel Maradiva a posté une photo sur sa page Facebook où l'on peut apercevoir Matthew McConaughey, acteur principal du film, avec comme légende : «Thank You 'Serenity' cast&crew for staying with us last year !»

Or, hier à Triolet, Pravind Jugnauth a déclaré «une partie de la délégation du film Serenity a logé au Trou-aux-Biches Hotel et une autre partie à l'hôtel Be Cosy». Dans un post ce mardi sur sa page Facebook, le Premier ministre sortant a publié que : «Les frais d'hébergement pour les équipes de Serenity, s'élevant à Rs 28.9m, ont été payés à l'hôtel Trou-aux-Biches et l'hôtel Be Cosy, appartenant à la famille d'Ezra Jhuboo.»

L'Economic Development Board, dans un communiqué émis hier soir, a, lui, souligné que : «L'équipe de tournage a séjourné principalement dans deux établissements hôteliers, notamment l'hôtel Trou-aux-Biches du groupe Beachcomber et l'hôtel Be Cosy appartenant majoritairement à la famille Jhuboo.»