Togo: Dr Amaglo, Maire de Golfe 2 - "Je suis inquiet"

interview

A peine il a pris fonction officiellement à la tête de la Mairie de Golfe 2, Hédzranawoé que le Coordinateur des FDR Grand Lomé, Dr James Amaglo, est inquiet.

Au terme de la cérémonie de passation de service qui lui a permis ce Mardi 15 Octobre 2019, de prendre effectivement place à la tête de la Mairie de Hédzranawoé Golfe 2, le nouveau Maire, n'a pas caché ses inquiétudes quand à la façon même dont le processus de décentralisation est conduit au Togo... Voici ses impressions...

Quelle est votre appréciation sur la cérémonie de passation de service à la tête des Mairies...

C'est pour moi, une cérémonie assez profonde parce que on ne voit pas souvent les passations de service au Togo, et j'aurais souhaité que ça se passe le plus souvent dans les différents structures de notre pays pour qu'on sente que le pays avance.

Des inquiétudes ?

Oui, on a des inquiétudes parce que depuis le 30 Juin jusqu'à aujourd'hui, ça fait trois mois, normalement nous devons être à l'heure d'un bilan d'étape.

Mais ça fait trois mois, on n'est pas rentré en fonction, je suis inquiet parce que j'ai l'impression avec les différents textes qui sortent comme si on veut la décentralisation et on veut encore des délégations spéciales. C'est l'impression que ça me donne mais j'ai envi de me tromper.