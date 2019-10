Congo-Kinshasa: Deuxième édition de la semaine belge - Gentiny Ngobila pour le renforcement des relations Belgo-Congolaises

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka a eu l'insigne honneur de couper le ruban symbolique marquant l'ouverture du salon d'investisseurs à l'occasion de la deuxième édition de la semaine belge, qui a poursuivi ses activités hier, mardi 15 octobre 2019, à l'espace culturel Texaf Bilembo dans la commune de Ngaliema. C'était en présence de plusieurs personnalités notamment, l'Ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, le Président de la chambre de commerce belgo-congolaise, etc.

Dans son mot de circonstance, le Gouverneur Gentiny Ngobila a indiqué que c'est un motif de fierté et d'enthousiasme qu'il a voulu traduire à travers sa présence à cette cérémonie. Il a émis le vœu de voir, à travers ce salon, les relations entre la RD-Congo et la Belgique se renfoncer. « C'est l'occasion pour nous de reconnaître l'acte combien honorifique que la Belgique nous a fait en baptisant la commune d'Ixelles, "Matonge", contrée située en plein cœur de Bruxelles », a fait savoir le Gouverneur Gentiny Ngobila. Après la coupure du ruban symbolique, l'autorité urbaine a fait la ronde des stands dans lesquels plusieurs entreprises ont exposé leurs produits. Il a fait le tour des stands des entreprises belges comme congolaises, le Kabo Hub, le Bollore logistics, la société financière d'assurance -SFA-, l'agence belge de développement-ENABEL-, l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo-Arptc- et tant d'autres.

Par ailleurs, le salon est également élargi à d'autres entreprises ayant souhaité profiter du cadre. Le cas de plusieurs sociétés et banques œuvrant en République démocratique du Congo. A travers les différents stands, sous la conduite de l'ambassadeur de Belgique en RDC, le Gouverneur Gentiny Ngobila a reçu des explications sur les produits exposés et services fournis. "En parcourant les différents stands, j'ai pu remarquer l'ingéniosité non seulement des congolais mais aussi des belges. Merci aux initiateurs de cette semaine belge", a-t-il indiqué au terme de la ronde. Pour Henri N'Zouzi, Global Speaker de cette semaine belge, l'état d'esprit de cette deuxième édition va dans le sens de permettre aux entreprises belges à faire connaître à la RD-Congo leurs expertises, à venir à la rencontre d'autres entreprises RD-Congolaises dans le but de créer des synergies et des partenariats pour le développement de la RD-Congo qui est un pays très attractif.

A quelques jours du lancement de l'opération Kinshasa Bopeto, le Gouverneur a profité de l'audience pour appeler tous les kinois à s'approprier cette philosophie.