Seychelles: Recensement national pour évaluer les espèces en voie de disparition aux Seychelles

Un recensement national devrait commencer au cours de ce mois pour évaluer les espèces en voie de disparition aux Seychelles.

L'exercice annuel est entrepris par le Ministère de l'environnement, de l'énergie et des changements climatiques avec l'aide de consultants locaux.

Ashley Dias, directeur de la conservation de la biodiversité, a déclaré que le recensement visait à fournir des informations à jour sur certaines des espèces menacées de la nation insulaire.

«Il s'agit du hibou des Seychelles, du martinet des cavernes des Seychelles, des tortues de mer, de la chauve-souris à queue fourchue des Seychelles, des yeux blancs des Seychelles et du crécerelle des Seychelles. Les nouvelles données collectées nous permettront de mettre à jour les informations existantes sur leur population et leur répartition », a expliqué M. Dias.

Selon M. Dias, cela permettra au ministère d'évaluer les tendances en fonction des dernières menaces pesant sur les espèces, ainsi que d'élaborer et de mettre en œuvre des plans et des programmes de conservation efficaces. M. Dias a déclaré à la SNA que les animaux énumérés ne sont pas les seules espèces en voie de disparition aux Seychelles - 115 îles dans l'ouest de l'océan Indien.

"Ce sont toutefois les seuls que le ministère sous-traite chaque année, car des organisations non gouvernementales travaillent avec d'autres espèces menacées d'extinction sur d'autres îles", a déclaré M. Dias.

Le naturaliste Pat Matyot a expliqué à la SNA qu'il était essentiel de mettre en place des programmes de surveillance pour vérifier régulièrement si les populations de plantes, d'animaux et de champignons endémiques sont stables, en augmentation ou en diminution.

«Sans programmes de surveillance, il n'existe aucun moyen sûr de savoir comment ils vont. Si les populations augmentent, c'est une bonne nouvelle car cela signifie que les actions de conservation obtiennent des résultats. Si les populations diminuent, c'est inquiétant », a expliqué M. Matyot.

M. Matyot a déclaré que si la population d'un animal, d'une plante ou d'un champignon diminue, il est important de comprendre pourquoi cela se produit.

«Et dans certains cas, nous pouvons peut-être faire quelque chose à ce sujet. Par exemple, des recherches pourraient montrer que la baisse dans les nombres est due à l'introduction d'une espèce exotique se nourrissant de la plante ou de l'animal concerné. Nous pouvons essayer d'utiliser des mesures de contrôle contre le ravageur étranger. Sans programmes de surveillance, vous ne disposez pas de données fiables pour guider vos actions », a ajouté le naturaliste.

Le ministère engage des consultants pour assurer la surveillance des tortues de mer et des martinets des cavernes à la fois sur Mahé (l'île principale) et sur Praslin (la deuxième île la plus peuplée). Tandis que le recensement des autres espèces ne sera effectué que sur l'île principale.

Les résultats du recensement serviront à mettre à jour les plans d'action par espèce, à améliorer les suivis futurs, à produire des graphiques mis à jour des sites de nidification et d'alimentation, ainsi qu'à élaborer des protocoles pour des activités durables telles que le tourisme.

"De plus, les nouvelles informations nous permettront de développer les plans d'action existants pour les espèces, de préparer de vastes campagnes d'éducation et de sensibilisation, de mettre à jour et de réviser la législation existante, de former le personnel et de financer la conservation des espèces", a déclaré M. Dias.