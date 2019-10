Afrique: Date FIFA - L'Algérie frappe un grand coup, Mahrez réagit

Alors que le bilan de ces confrontations face aux nations sud-américaines n'est pas clinquant, l'Algérie a remis les pendules à l'heure. Face à la Colombie mardi à Lille, les Fennecs ont été sans pitié. 3 buts à 0 est le score qui a sanctionné cette rencontre inédite.

Au terme de cette affiche, l'un des meilleurs algériens du match s'est exprimé en zone mixte. A en croire Mahrez, même si le score est consistant, la tache n'a pas été simple sur la pelouse.

« L'équipe de Colombie n'est pas du tout facile à jouer, c'est très costaud. C'est des duels très agressifs. Je pense que c'est l'une des équipes la plus agressive qui j'ai joué durant toute ma carrière mais nous avons su répondre dans le combat physique. Nous avons inscrit trois buts, deux buts en première période et le troisième but en seconde période qui a tué le match. Je pense que nous sommes sur la lignée de la Coupe d'Afrique », a-t-il déclaré.

Auteur d'une prestation XXL (2 buts et une passe décisive), le joueur de Manchester City se satisfait de la performance collective.

« Je suis content pour mes deux réalisations et ma passe décisive pour Bounedjah, même si derrière Baghdad a inscrit un beau but sur une frappe incroyable. Mais globalement, nous sommes satisfaits, nous étions efficaces, on a terminé le match sur un clean- sheet, c'est le plus important à mon sens », a-t-il conclu.

L'Algérie se prépare de la plus belle des manières pour aborder les éliminatoires de la CAN 2021 dès novembre.