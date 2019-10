Togo: Opération mains propres au pays

80% des microbes se transmettent par les mains. Les laver le plus souvent possible avec du savon constitue une bonne protection.

Une évidence. Sauf qu'en Afrique, et particulièrement en zones rurales, l'accès à de l'eau de bonne qualité n'est pas possible.

'Nous n'avons pas eu l'éducation formelle de pouvoir l'insérer dans notre vie quotidienne. Il faut donc sensibiliser la population sur l'importance de se laver les mains', explique Kabo Kossi, médecin généraliste à Lomé.

A l'occasion de la Journée mondiale du lavage des mains ce mardi, le milieu de la santé se mobilise. Des opérations de sensibilisation ont été menées dans les établissements scolaires.

Cette Journée a été lancée afin de réduire la mortalité infantile, les maladies respiratoires et diarrhéiques par l'introduction de simples changements de comportement.

Et ce lavage des mains avec du savon est très efficace et économique. La diarrhée et la pneumonie, représentent près de 3,5 millions de décès d'enfants chaque année.

Un lavage avec du savon permet de réduire les diarrhées de 30% contre 21% pour les infections respiratoires chez les enfants de moins de cinq ans.

Et l'habitude de se laver les mains avec du savon avant de manger et après être allé aux toilettes permettrait de sauver plus de vies que n'importe quel vaccin ou intervention médicale.