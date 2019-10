Cote d'Ivoire: Athlétisme / Marathon de Côte d'Ivoire - Tout sur la 5e édition

La 5e édition du Marathon de Côte d'Ivoire a été lancée lundi dernier. Cette année, la compétition de portée internationale aura lieu le 15 novembre prochain. Cette année encore, quatre circuits sont au programme.

Le "3 kilomètres", destinés aux jeunes de plus de 12 ans, le "10 kilomètres", pour les hommes et les femmes qui ont une bonne pratique de la course à pied, le "Semi-marathon" de 21 kilomètres, pour les corps habillés, et le marathon de 42 kilomètres, réservé aux professionnels et aux athlètes aguerris.

En dehors du 3 km, les autres circuits sont payants, a indiqué Victor Yapobi, président du Comité d'organisation.

Présent au lancement du 5e Marathon de Côte d'Ivoire, Danho Paulin Claude, ministre ivoirien des Sports, s'est attardé sur la célébration de la paix, à travers cet événement sportif. « nous allons célébrer la paix en faisant une corrélation entre la paix, le sport et la santé… et nous aurons par la même occasion, une belle vitrine de solidarité », a-t-il déclaré.

Cette année, les athlètes courront sur le thème "La santé pour chacun de nous". Joseph Pitta, directeur de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, partenaire de ce marathon, a mis un point d'honneur sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et l'hypertension artérielle.

« C'est l'occasion pour nous de poursuivre la sensibilisation pour une lutte plus efficace contre cette pandémie et ces pathologies », a-t-il poursuivi, avant d'insister sur la pratique du sport, « qui reste sans doute le médicament préventif le plus sûr ».

Comme lors de l'édition précédente, un challenge visant à mobiliser 10 millions de Fcfa a été initié. Cette cagnotte permettra d'accompagner la Fondation dans sa lutte contre les maladies cardio-vasculaires.

Près de 20 000 athlètes amateurs et professionnels sont attendus à cette compétition dont le grand vainqueur remportera une cagnotte de 10 millions FCFA, à condition qu'il réalise un chrono de moins de 2h15 minutes sur les 42 km.