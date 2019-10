Cote d'Ivoire: Examens scolaires session 2020 - Les inscriptions en ligne lancées avec de nouvelles dispositions

La direction des examens et concours du ministère de l'Education nationale a ouvert la période des inscriptions en ligne des candidats au Cepe, au Bepc et au Bac session 2020. Pour cette année scolaire, rappelle la direction des examens et concours et ce, depuis 2014, les inscriptions aux examens pour l'ensemble des candidats, officiels et libres, aux différents examens se font via le numérique.

Des plateformes d'inscription ont été mises en ligne à cet effet, rappellent les services de communication de la Deco.

Pour cette année scolaire 2019/2020, un processus numérique national, accessible à tous sur le site web: www.men-deco.org, à partir du numéro matricule. Deux plateformes y sont dédiées.

L'Application pour la Gestion des Candidats au CEPE (AGCEPE) et l'Application pour la Gestion des Candidats aux Examens (AGCE) pour les candidats au BEPC et au Baccalauréat.

Ce nouveau processus se déroule en trois étapes qu'il faut impérativement exécuter dans les délais du lundi 14 octobre au vendredi 13 décembre 2019 : la préinscription en ligne, le paiement des droits au Trésor et la validation en DREN/DDEN.

Soucieuse d'organiser des examens inclusifs, elle rappelle enfin aux administrateurs scolaires, Directeurs d'école et Inspecteurs de l'Enseignement Préscolaire et Primaire qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour que tout élève de CM2 soit pris en compte et inscrit sur la plateforme AGCEPE au plus tard le vendredi 13 décembre 2019, date de fin des inscriptions aux examens scolaires, session 2020.

Toutefois, le communiqué signé des mains de Mme Dosso Nimaga Mariame et concernant les candidats libres, il leur est demandé en plus de l'inscription en ligne de déposer leur dossier physique dans les Dren ou DDen.

Quant aux candidats libres en situation de handicap, ceux-ci sont appelés à se faire inscrire auprès des structures spécialisées que sont l'Institut national pour la promotion des aveugles (Inipa) pour les non voyants et mal entendants et l'Ecole ivoirienne des sourds (Ecis) pour les sourds et mal entendants.