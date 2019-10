Afrique de l'Ouest: 5ème édition du Salon des Banques et Pme de l'UEMOA - L'Afp/Pme dévoile son agenda

La 5ème édition du Salon des Banques et Pme de l'Union économiques et monétaire Ouest africaine (Uemoa) se tiendra du 7 au 10 novembre 2019 à Korhogo, en présence de l'Agence gouvernementale de financement et de promotion des Petites et moyennes entreprises (Afp-Pme).

À quelques semaines de ce rendez-vous, le partenaire institutionnel du Salon au Burkina, l'Afp-Pme a dévoilé son agenda lors de cette 5ème édition. L'édition 2019 sera meublée de rencontres d'affaires (B to B), de panels, institution d'un Village "Made-In-Uemoa", un Cocktail Sme Networking et les Pme Awards.

L'Afp-Pme prévoit également une caravane des Pme avec une cinquantaine de Pme burkinabè et d'autres nationalités. À l'instar des 4 premières éditions, l'Afp-Pme a réitéré son soutien aux Pme. « Nous finançons, valorisons et développons le savoir-faire des Pme burkinabè.

Il est normal pour nous de continuer à les encourager à saisir les opportunités de partenariats et d'investissement que peuvent offrir le Salon des Banques et Pme de l'Uemoa, et l'ensemble des partenaires présents», a dit Kiswendsida Honoré Kietyeta, directeur général de l'Afp-Pme.

Présente à toutes les éditions du salon des banques et Pme en qualité de partenaire, l'Afp-Pme est le bras opérationnel des politiques gouvernementales en faveur des Pme.

Créée par le décret n°2008-856/Pres/Pm/Mef du 30 décembre 2008, l'agence est placée sous la tutelle technique du ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat.

Elle est placée sous la tutelle financière du ministère de l'économie, des finances et du développement.

L'Afp-Pme est un Établissement public de l'État (Epe) de la catégorie des Fonds nationaux de financement (Fnf), doté d'une personnalité morale et d'une autonomie de gestion.