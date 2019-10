Cote d'Ivoire: "Route de la bière" 2019 - Brassivoire et la Chambre de commerce belge font vivre la meilleure expérience de la bière

L'édition 2019 de la « Route de la Bière » s'est tenue, à l'initiative de la Chambre de Commerce Belge avec le sponsoring et la participation de Brassivoire, acteur clé et majeur de l'industrie brassicole en Côte d'Ivoire.

L'édition 2019 de la « Route de la bière a enregistré, le 11 octobre 2019 à l'Espace Crystal, la participation de Brassivoire en sa qualité d'acteur clé du secteur de la Brasserie en Côte d'Ivoire. Cette édition a enregistré la participation de plus de plusieurs centaines de participants.

Cette initiative de la chambre de commerce Belge est une initiative qui vise à rapprocher les communautés par des moments de partage et de convivialité.

Egalement de promouvoir et faire découvrir et les différentes bières produites en Côte d'Ivoire. Brassivoire a cette occasion pu faire déguster dans un environnement convivial les différents produits de son portefeuille de marque produit localement et faire vivre la meilleure expérience de la bière aux participants.

Brassivoire saisissant le prétexte a initié une visite de sa brasserie ultra moderne située dans la zone industrielle de pk 24, en faveur de l'association des opérateurs et restaurateurs de Jacqueville.

Ce fut l'occasion pour ces opérateurs et consommateurs d'explorer le processus et circuit de fabrication des marques de bières de produites localement par Brassivoire. Mais surtout découvrir l'expertise et le savoir-faire de Brassivoire et en tant qu'acteur clé du secteur brassicole local.

Rappelons que « la route de la bière » a été créée dans les années 1800, à l'occasion du mariage du Roi Louis de Bavière et de la Princesse Thérèse de Saxe Hildburghgousen et anciennement dénommée « Fête de la bière ».

Elle est organisée en Côte d'Ivoire par la Chambre de Commerce Belge et tend à se positionner de plus en plus comme un rendez-vous local majeur.