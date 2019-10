Congo-Brazzaville: Route nationale n°1 - Deux accidents graves dans le Kouilou en l'espace de trois jours

Le plus récent drame s'est produit le 15 octobre vers le pesage de Mengo, situé entre les départements du Kouilou et de Pointe-Noire. Deux morts ont été enregistrés et cinq blessés admis à l'hôpital général de Loandjili au sein duquel se trouvent encore les accidentés du week-end dernier.

C'est dans un véhicule 4x4 en provenance de Dolisie que se trouvaient les nouveaux accidentés. Deux passagers sont décédés sur le lieu de l'accident. Ce cas tragique est le deuxième qui a été enregistré sur la Route nationale n°1 (RN1) au niveau du département du Kouilou en l'espace de trois jours seulement. Il intervient après celui qui a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 octobre à "Les Saras". En effet, deux morts ont aussi été dénombrés ainsi que quinze blessés. Les passagers se trouvaient dans un véhicule à 10 roues en provenance de Londela-Kaye, localité située dans le département du Niari. Jusqu'à ce jour, certains blessés se trouvent encore à l'hôpital général de Loandjili, particulièrement au service de chirurgie générale qui accuse actuellement un nombre pléthorique de malades. Ces accidentés présentent de graves fractures (celle des fémurs en majorité) qui nécessitent des interventions chirurgicales.

Selon les informations recueillies au service des urgences de l'hôpital, les frais de ces interventions devraient être supportés par le propriétaire du véhicule si le moyen n'est pas assuré. Mais l'inquiétude est croissante chez les malades car la prise en charge tarde. «Depuis notre arrivée à l'hôpital, le propriétaire du véhicule ne se fait pas voir. L'hôpital a donné quelques médicaments et le reste ce sont nos parents qui les achètent», s'est plaint un accidenté.

Ces deux accidents viennent encore relancer le débat sur le non respect du code de la route et le manque d'entretien des véhicules et aussi de la route qui est, à certains niveaux, envahie et rétrécie par les hautes herbes qui réduisent sa visibilité.