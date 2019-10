Congo-Brazzaville: 41es championnats d'Afrique des clubs champions de handball - Abo Sport occupe la troisième place devant DGSP

Les deux représentants congolais dans la catégorie des séniors dames ont disputé, le 13 octobre à Praïa, au Cap Vert, la petite finale de la compétition. C'est finalement Abo Sport qui a battu son éternel rival, le club de la direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), 29-28.

La bataille était âpre puisque les deux équipes se sont donné les moyens pour gagner la médaille. Chacune a eu sa mi-temps. La DGSP menait à la première période puis Abo Sport a renversé la tendance à la seconde.

Au terme d'une petite finale 100% congolaise, l'équipe championne du Congo a pu atteindre ses objectifs devant sa dauphine : terminer parmi les trois meilleures formations de la compétition. « Retenez déjà que lors de notre toute dernière sortie au plan continental, on était troisième, c'est dans le cadre de nos objectifs, c'est-à-dire chercher à faire mieux ou se maintenir là où nous sommes », indiquait aux Dépêches de Brazzaville, Lad Dah Adolphe Lembessi, coach d'Abo Sport avant leur départ pour Praïa.

La DGSP, qui a découvert ce championnat pour la première fois, n'a pas démérité, même si elle est passée à côté de ses objectifs, en occupant la quatrième place alors qu'elle visait la deuxième voire la troisième.

Les finales de cette quarante-et-unième édition des championnats d'Afrique des clubs champions de handball ont été remportées chez les dames par Primero de Agosto face à une autre équipe angolaise, Petro atletico. Chez les messieurs, ce sont les Egyptiens du Zamalek qui ont conservé leur titre en dominant l'un de leurs adversaires au championnat égyptien, Sporting, 33-31.

Classement général

Chez les messieurs, on retrouve deux clubs égyptiens au podium: Zamalek et Sporting. Inter club d'Angola vient en troisieme position suivi de JSK de la République démocratique du Congo (RDC). Fap du Cameroun, Red star de la Côte d'Ivoire, Widad Smara du Maroc sont respectivement cinquième, sixième et septième. L'unique représentant congolais dans cette compétition en version masculine, Etoile du Congo, s'est placée huitième, devant Atletico et Desportivo de Cap Vert.

En version feminine, Primero de Agosto et Petro Atletico de l'Angola ont respectivement occupé les deux premières places. Le podium a été complété par Abo Sport suivie de la DGSP du Congo. Fap du Cameroun et Heritage de la RDC sont cinquième et sixième. Atletico du Cap Vert vient en septième position et Bandama de la Côte d'Ivoire occupe la dernière place.