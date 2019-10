Algérie: Création de start-up - Sept incubateurs seront opérationnels en 2020

Alger — Sept incubateurs ayant pour but la création de start-up et d'entreprises innovantes seront opérationnels en 2020, a indiqué mardi à Alger un haut responsable du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

"Sept arrêtés ministériels pour la création de 7 incubateurs ont été émis récemment pour aider les jeunes universitaires porteurs d'idées innovantes à développer leurs solutions sans se soucier du financement, du bail de location ou des équipements", a précisé à l'APS le directeur central chargé de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère, Sofiane Hicham Salaouatchi, en marge de la tenue de la 2ème édition des "Challenge Days".

Il a souligné, dans le même contexte, que ces incubateurs seront placés sous l'autorité de l'Agence nationale de la valorisation de la recherche et du développement technologique, ajoutant qu'ils seront opérationnels après la publication des arrêtés ministériels au journal officiel.

Selon lui, le but essentiel de la conception de ces incubateurs est d'encadrer les porteurs de projets innovants et de les accompagner pour créer leurs propres entreprises, ajoutant qu'un accompagnement leur sera assuré pour leur apprendre notamment à réaliser un plan d'affaire technico-économique.

La seconde édition de "Challenge Days", liée à des thématiques futuristes et ayant pour thème "la Vie intelligente et l'Environnement", s'étale sur 3 jours avec pour ambition de mettre en pratique des idées innovantes et futuristes facilitant la vie quotidienne aux citoyens dans les domaines de l'environnement, de la santé et de l'agriculture, a appris l'APS auprès des organisateurs.

Les lauréats de ces "Challenge Days" bénéficieront d'une assistance personnalisée dans les incubateurs et seront accompagnés jusqu'à la concrétisation effective de leur projet de création de start-up, a affirmé la même source.