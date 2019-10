Burkina Faso: Haut Conseil du Dialogue social - Le rapport d'activités 2018-2019 remis au président du Faso

Les activités du HCDS durant cette période sont articulées autour de trois axes, selon Domba Jean-Marc Palm. il y a eu d'abord un partage d'expériences avec les organisations de même statut dans la sous-région, ensuite la formation et la sensibilisation des membres de l'institution, enfin la médiation dans des secteurs en crise : il s'agit de la poste, des transports, du mouvement d'humeur des gestionnaires des ressources humaines, de l'environnement, des bâtiments et travaux publics (BTP) et de la santé.

Pour M. Palm, l'objectif du HCDS consiste à amener les gens à se parler afin de trouver des solutions dans l'intérêt général. « Tant qu'on ne parle pas, tant qu'on ne dialogue pas, il n'y a pas de solutions.

Ça peut prendre du temps, parce que chacun défend ses intérêts. Il faut que nous arrivions à rapprocher les différentes positions, pour que nous regardions dans le même sens, en ayant pour objectif principal l'intérêt général » a-t-il expliqué.

Cependant, le président du HCDS, a déploré l'état d'esprit après l'insurrection, qui complique la médiation.

Parfois les positions se crispent. Il faut arriver à décrisper les positions et amener les gens à s'asseoir et à discuter. Il faut qu'on écoute le point de vue de chacun, et trouver le juste milieu qui satisfait tout le monde » a conclu le président du HCDS.