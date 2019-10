Algérie: Djamel Belmadi - « Notre but ultime reste la qualification en Coupe du monde 2022 »

L'Algérie de Djamel Belmadi s'est imposée face à la Colombie sur le score de 3-0, dans un stade Pierre Mauroy en fusion. Bounedjah et Mahrez, par deux fois, sont les buteurs. Avec ce succès de prestige, la sélection algérienne a ravi ses supporters venus en nombre à Lille. Une soirée parfaite.

« Le succès amène de la confiance. Je préfère ce mot. On a certaines certitudes dans la manière de défendre et de préparer nos matches. Je vois que les joueurs sont capables d'appliquer ces consignes. Par exemple, ce soir, si on laisse Sanchez ressortir le ballon côté droit, avec Cuadrado à son vrai poste dans ce couloir, la Colombie peut faire mal. Cela a été étudié et travaillé et on n'a pas vu la Colombie dans ce registre. Mais notre but ultime reste la qualification en Coupe du monde 2022. Alors on va essayer de s'améliorer match après match. Déjà, jouer contre la Colombie, c'était incroyable. On attendait ce genre d'adversaire pour voir où on en est. C'est donc une belle performance. Ce genre de rencontre, c'est parfait pour progresser. On va maintenant essayer de rester invaincu le plus longtemps possible (16 matches, série en cours). Et de rester solides contre n'importe quel adversaire. Comme on l'a fait en finale de la CAN. Après, on veut jouer contre les meilleurs », a confié Djamel Belmadi, entraineur de l'Algérie, dans des propos relayés par L'Equipe.

Après le nul face au RD Congo jeudi dernier (1-1), le coach a fait appel à une grande partie de l'effectif qui a décroché le deuxième titre continental en Egypte. «Il y a beaucoup de travail. Le deal, avec les joueurs, c'est de garder cette envie, de repousser nos limites. Notre environnement doit être compétitif. On est loin d'être parfaits. On peut être mieux organisés, faire plus mal, avoir un jeu plus fluide. On n'est pas encore en Coupe du monde. En mars, les matches vont arriver. Ceux en Afrique seront très difficiles. Il n'y a plus de petites nations, » a ajouté le patron des Fennecs d'Algérie.