Madagascar: Prévisions météorologiques - Madagascar à mi-chemin entre l'hiver et l'été

Depuis avant-hier, un temps orageux et un temps pluvieux se sont fait ressentir pendant les après-midi dans presque toutes les villes de la Grande Île.

Toutefois, cela ne signifie pas que nous sommes entrés totalement dans la saison des pluies. Selon les spécialistes de la météorologie, Madagascar traverse actuellement une intersaison, c'est-à-dire que le temps hivernal alternera avec le temps estival pendant quelque temps. En tout cas, la pluie et les orages seront au rendez-vous dans presque toutes les régions jusqu'à jeudi si l'on se fie à ce que dit le service de la météorologie malgache.

Pour la journée d'aujourd'hui, la température sera plus clémente par rapport à hier, puisque la minimale est de 12° C à Vakinankaratra et 14° C pour la Capitale. Et en ce qui concerne la température maximale, c'est la même chose, une baisse d'un degré est observée pour Antsohihy et Maevatanàna, 36° C pour ce jour.

A Mahajanga, la température maximale oscillera aux alentours de 35° C et de 24 °C à Antananarivo. Et pour ceux qui comptent se rendre à l'étranger, il pleuvra à Paris ce jour tandis qu'un temps ensoleillé dominera à Johannesburg. Enfin, il faut noter qu'il n'y a pas de grands changements prévus pour le temps de demain.