Madagascar: SG Madagasikara - Lancement de la solution de paiement en ligne Sogecommerce

La banque digitale est en marche. La Société Générale Madagasikara n'est pas en reste dans ce concept révolutionnaire et lance sa propre solution de paiement en ligne : Sogecommerce

Les entreprises qui cherchent une solution d'encaissement en ligne fiable sont servies. Société Générale Madagasikara leur offre dorénavant Sogecommerce une solution de transactions en ligne sécurisées, innovantes et évolutives. Le nouveau service a été présenté vendredi dernier au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée au Centell Hôtel Antanimena.

Confiance

Une solution qui n'a pas tardé à bénéficier de la confiance des entreprises puisque trois enseignes, en l'occurrence Supermarché.mg, Aventour Madagascar et ABC l'utilisent déjà. Il s'agit en effet d'une solution de « plug and play » facile et rapide à installer et à paramétrer. Elle dispose de modules de paiement Open Source gratuits pour les sites développés avec une solution type. Une solution qui aura en tout cas la chance d'être utilisée par de nombreux utilisateurs. « Dans les études que nous avons réalisées, nous avons constaté que pas moins de 600.000 consommateurs utilisent déjà le commerce en ligne, via les réseaux sociaux » explique un responsable d'ABC un des partenaires de la Société Générale dans cette opération. Et le Sogecommerce leur offrira tous les avantages liés à ce paiement en ligne. « Nous connaissons à Madagascar un engouement pour la vente en ligne. Avec Sogecomer, Société Générale Madagasikara entend mettre à disposition des commerçants un outil pratique et sécurisé pour leur boutique en ligne. La banque sera là pour accompagner le commerçant étape par étape et a mis en place une équipe dédiée pour rendre l'expérience simple. Le mot d'ordre de Sogecommerce est la sécurité des ventes et des encaissements sur internet à Madagascar ».

Avantages

« L'entreprise ABC est l'un des professionnels à nous avoir fait confiance pour leur boutique en ligne. Bon nombre des clients ont d'ores et déjà changé leurs habitudes et achètent en ligne. Ils y trouvent un plus d'avantages comme : les promotions, un gain de temps et une sécurité ». Grace, en tout cas à cette plateforme de paiement en ligne SG Madagasikara appuie les entreprises à transformer leur boutique uniquement en ligne avec leur banque : transactions sécurisées, suivi des paiements avec une interface simple et pratique, un seul interlocuteur, une assistance technique ainsi que la certification « Verified by Visa » et « MasterCard secure code».