Madagascar: Concours de beauté - Le comité Miss Madagascar met les points sur les « i »

Rebondissement dans l'affaire Miss Madagascar. Après l'ultimatum posé par les Miss, le Comité Miss Madagascar a sorti un communiqué officiel.

Les responsables ont tenu à préciser que « le concours Miss Madagascar a été conçu pour ouvrir un nouveau regard au profit des sélectionnées afin que celles-ci puissent se prendre en charge elles-mêmes et qu'elles aillent aussi loin que possible en toute dignité. » avant de dire que « la préinscription auprès du site Miss Monde et la transmission des dossiers des candidates avec l'envoi des frais d'inscription d'une somme de 5.000 à 15.000 dollars américains suffisent pour avoir la validation et être sélectionnée par la suite » car « la participation à ce genre de concours international est très délicate et engage non seulement le CMM et les Miss mais principalement les représentantes de Madagascar sur place. » En gros, le CMM a mis les points sur les « i » face à cette situation qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, et a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.