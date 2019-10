Madagascar: Volley-ball / Championnats de Madagascar - Confirmation des cadors à Mahajanga

Les éliminatoires des sommets nationaux séniors se poursuivent au Complexe Sportif de Mahajanga avec le sans-faute des tenants du titre de Stef'Auto chez les dames et GNVB du côté des hommes.

Les journées se suivent et se ressemblent pour les cadors à Mahajanga. Les volleyeuses du Stef'Auto d'Atsinanana ont signé leur deuxième succès hier. Les Nadjma et ses camarades ont plié la rencontre en trois sets (25-7, 25-5 et 25-10). Les Tamataviennes évoluent un cran au dessus face à leurs adversaires qui ont du mal à suivre le rythme. Lors de la précédente rencontre, Stef'Auto, multiple championne de Madagascar a battu EVBI d'Ihosy par trois sets à zéro. Belle prestation pour Eugénie,Hoby, Nandrianina et sa troupe contre EVB d'Ihosy hier. Les joueuses de Mahamasina ont remporté la victoire facilement par trois sets à zéro (25-9, 25-16 et 25-13). L'équipe d'Ihosy avec deux défaites de suite sont en mauvaise position pour la suite de l'aventure. Les vice-championnes de Madagascar du Bi'AS n'ont pas tremblé face à MVBC en s'imposant par trois sets à un ( 25-17, 25-14, 22-25 et 25-20).

Vers un 8e titre. Chez les hommes, les hostilités s'annoncent très ouvertes et intenses. Les gendarmes en quête d'un huitième sacre d'affilée sont sur la bonne voie où jusqu'ici aucune équipe ne les font peur dans la poule A. En deux rencontres, les protégés de Thierry ont remporté autant de victoires. Les Andry Be et consorts ont respectivement pris le dessus EVBI d'Ihosy et Pole par trois sets à zéro. Dans la poule B, Mama de Vakinankaratra poursuivent leur belle prestation en enchaînant les victoires. Hier, les Eric et sa bande ont battu EVBI par trois sets à zéro (25-13, 25-22 et 25-11) mais avant cela ils ont écrasé l'AS Voara sur le même score. Les Caissiers revanchards cette saison annoncent également la couleur. La bande à Joce s'est imposée respectivement face à Cosfa et JSA.