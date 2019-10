Algérie: Foot/Algérie-Colombie - Les Verts séduisent avant les choses sérieuses en novembre

Alger — Solide défensivement et efficace offensivement, l'équipe nationale de football a décroché une retentissante victoire mardi soir face à la Colombie (3-0), au stade Pierre-Mauroy de Lille, confortant non seulement son statut de championne d'Afrique mais rassure à un mois du coup d'envoi des qualifications de la CAN-2021.

Cinq jours après avoir été tenue en échec par la RD Congo (1-1) au stade de Blida, la sélection algérienne s'est rachetée de fort belle manière face aux "Cafeteros", 9es au dernier classement de la fédération internationale (Fifa) et qui restaient de surcroit sur une série de 9 matchs sans défaite.

Sans complexe, les Verts ont certes éprouvé des difficultés à entrer dans le match, mais le goleador Baghdad Bounedjah a surgi au quart d'heure de jeu pour débloquer la situation et permettre à l'Algérie de prendre l'avantage contre le cours de jeu.

Complétement libérés après cette ouverture du score, les Verts allaient aggraver la marque par le capitaine Riyad Mahrez (20e) avant que ce dernier ne récidive en seconde période pour signer le doublé (65e).

Ce qu'il faut retenir c'est imperméabilité de la défense algérienne, qui a bien résisté aux assauts offensifs des Colombiens, dans un jours sans et amoindris par l'absence de pas moins de trois éléments clés : James Rodriguez (Real Madrid), Radamel Falcao (Galatasaray) et Duvan Zapata (Atalanta Bergame).

Belmadi refuse de s'enflammer

Une chose est sûre, l'équipe nationale est en train de monter en puissance, trois mois après avoir reconquis le titre de champion d'Afrique.

Le passage à vide que tout le monde craignait après cette phase d'euphorie n'a pas eu lieu, même si les Verts ont disputé jusque-là des tests amicaux.

Les choses sérieuses vont commencer en novembre prochain, avec le déroulement des deux premières journées des qualifications de la CAN-2021 : à domicile face à la Zambie (le 14) et en déplacement devant le Botswana (le 18).

En dépit d'une prestation de premier ordre face à Colombie, Belmadi s'est montré réaliste, refusant de s'enflammer, une manière à lui d'aller en avant.

"Il nous reste beaucoup de travail, on veut progresser, le deal que j'ai avec les joueurs, c'est de progresser et de se dépasser, on est très loin d'être parfait. Notre but maintenant est de se qualifier à la Coupe du monde 2022, et de continuer à progresser match après match, on a encore une grosse marge de progression", a-t-il indiqué aux médias à l'issue de la partie.

La différence du niveau ne s'est faite pas sentir lors de ce test, loin d'être un amical pour les coéquipiers de Sofiane Feghouli, qui se sont donnés à fond jusqu'au bout face à équipe de renommée mondiale, dirigée par le technicien portugais Carlos Queiroz.

"On veut jouer contre les meilleurs pour devenir encore meilleurs. On est sûrement une nation qui commence à compter au niveau mondial, mais il faut encore se frotter à de grosses cylindrées et ne pas oublier notre spécificité, jouer en Afrique", a souligné Belmadi.

A l'issue de cette éclatante victoire, l'Algérie enchaîne un 15e match sans la moindre défaite. La belle série d'invincibilité avait débuté le 18 novembre 2018 à Lomé face au Togo (4-1), dans le cadre des qualifications de la CAN-2019.

Si l'Algérie a réussi son test révélateur face à la Colombie, certes dans un jour sans, l'équipe nationale est appelée à préserver cet état d'esprit de "guerrier" et cette solidarité à toute épreuve qui sont en train de devenir les atouts de cette sélection, dont la marge de progression est encore importante.