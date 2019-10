Afrique: Journée Internationale de la femme rurale - Intensifier la lutte pour d'autres acquis

opinion

Les progressistes et les militants des droits humains ont très tôt compris l’importance de se battre pour donner aux femmes la place qu’elles méritent dans nos sociétés.

Ils ont compris l’importance de faire avancer la cause des femmes en général et celles du monde rural en particulier pour construire des sociétés beaucoup plus égalitaires.



Et lun des acquis de cette longue lutte a été l’obtention d’une journée internationale dédiée à la femme rurale. C’est ainsi que depuis 2008, le 15 octobre est déclaré journée internationale de la femme rurale.



Décidée par l’Assemblée générale des Nations Unies par sa résolution 62/136 du 18 décembre 2007, la célébration met en exergue le « rôle et l’apport décisifs des femmes rurales, notamment autochtones, dans la promotion du développement agricole et rural, l’amélioration de la sécurité alimentaire et l’élimination de la pauvreté en milieu rural ».



Par ailleurs, si aujourd’hui la célébration de la journée internationale de la femme rurale est un acquis, il faut toutefois intensifier la lutte pour que les besoins de nos sœurs dans le monde rural soient de plus en plus pris en considération. Et il faut aussi continuer la mobilisation pour que rien, concernant les femmes rurales, ne se fasse sans et à fortiori contre leur volonté.



La lutte qui ne s’est jamais arrêtée continue et elle va aboutir a une victoire éclatante.