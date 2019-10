Congo-Kinshasa: L'ISC-Goma dévoile sa politique de gestion en trois axes pour l'année académique 2019-2020

La formation et la recherche de qualité, la poursuite de la construction sur le site de Mugunga ainsi que la mise en place d'un système de partenariat interuniversitaire et avec les entreprises, constituent les trois principaux axes sur lesquels l'Institut Supérieur de Commerce de Goma va s'atteler tout au long de cette année académique 2019-2020.

Lancée, mardi 15 octobre 2019, la rentrée académique pour l'année 2019-2020 a été effective à l'Institut supérieur de commerce de Goma(ISC-Goma) où les gestionnaires ont dévoilé leur programme axé sur trois objectifs à atteindre durant cette nouvelle année académique qui vient de commencer.

« Nous allons nous baser sur la formation et la recherche de qualité pour développer les activités de recherche et assurer une formation de qualité en répondant aux besoins du marché congolais et aux standards internationaux », fait savoir Joseph Kitaganya Directeur général de de l'ISC-Goma. Avant de rappeler la poursuite des travaux de construction sur le site de cette institution où se trouve le Bloc « Professeur Docteur Joseph Kitaganya », inauguré le 13 août dernier par le Gouverneur du Nord-Kivu.

Une année de partenariat

Par la même occasion, il a informé aux nouveaux étudiants qu'ils vont étudier dans les locaux habituels de l'ISC-GOMA et non à Mugunga car l'accessibilité à ce site par route pose encore problème.

« Cette année, nous allons entamer la deuxième phase de la construction des bâtiments sur le site de Mugunga et en même temps, nous réitérons notre appel à l'autorité compétente pour l'asphaltage de la route qui mène vers ce site afin de permettre aux étudiants dans les jours avenirs d'y accéder facilement », a ajouté le Dg de l'ISC-GOMA.

Joseph Kitanganya a révélé que son institution va nouer des partenariats avec les grandes universités pour échanger les expériences à travers les professeurs, ce qui permettra à cet institut supérieur de rivaliser d'autres universités du pays et de la région. À lui d'ajouter que l'année académique 2019-2020 sera dominée par le partenariat entre l'ISC-Goma et des entreprises, pour ouvrir directement la porte aux étudiants à un monde économique et professionnel.

Défis

Pour le Professeur Docteur Kitaganya, les plus grands défis à l'ISC-Goma sont entre autres, la modernisation de la bibliothèque et du laboratoire informatique, la poursuite des travaux de construction de l'Institut et la mise en valeur des terrains dont l'institution est propriétaire.

« Un autre plus grand défi est que les professeurs sont moins nombreux chez nous. C'est pourquoi nous encourageons les assistants de se former davantage pour servir l'Institut supérieur de commerce de Goma car, l'enseignement de qualité passe par les enseignants de qualité », insiste-t-il. Joseph Kitaganya a ainsi appelé tous les étudiants à cultiver l'unité dans « la diversité et la diversité dans l'unité » qui est la nouvelle devise de l'ISC-Goma.

Par ailleurs, le Dg de l'ISC-Goma annonce la création, cette année, d'un centre de réflexion dans son établissement académique où les ressources intellectuelles seront fédérées pour promouvoir la science en vue d'une consultance avec les différentes organisations et entreprises. Il a souligné que l'ISC-Goma n'est pas seulement un lieu de transmission de savoir, mais aussi, de « fabrication du savoir pour l'intérêt communautaire ».

Une séance de guidance est organisée à partir de ce mardi 15 octobre à l'intention des nouveaux venus afin de leur permettre de s'adapter aux réalités académiques de cet institut supérieur.