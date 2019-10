Congo-Brazzaville: Transport aérien - Olivier Jallet, nouveau directeur d'Air France-KLM pour les deux Congo

Nommé depuis le 1er août dernier, le nouveau directeur a officiellement pris ses fonctions à Brazzaville, en remplacement de Gérard Romero, appelé à occuper les mêmes fonctions au Cameroun.

Ancien de la compagnie aérienne française où il entre en mars 1983 à Air Inter en tant qu'agent des services commerciaux à Orly, Olivier Jallet occupe ensuite différents postes commerciaux et d'exploitation en France avant de partir pour l'étranger. En 2002, il est nommé directeur commercial Caraïbes et séjourne trois ans à Pointe-à-Pitre. Il est ensuite muté au Caire, comme directeur général pour l'Egypte, le Soudan et la Libye.

En septembre 2008, il fait le pont entre Paris et Amsterdam pour s'occuper de la distribution et de la politique Corporate de l'Europe et l'Afrique du Nord pour Air France-KLM, avant d'occuper, en 2011, le poste de directeur général Pacifique Sud Air France-KLM, basé à Nouméa, en Nouvelle Calédonie, puis part rejoindre en 2015 le Cameroun et la Guinée équatoriale comme directeur à Douala.

Olivier Jallet est diplômé de l'Ecole centrale d'électronique Paris et Churchill House School Ramsgate.