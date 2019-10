Ile Maurice: Rodrigues - La vision du PMSD

Le Parti mauricien social-démocrate (PMSD), qui compte aligner deux candidats à Rodrigues pour le scrutin du 7 novembre, a choisi comme thème pour ces élections : «Rodrigues : Ansam vers l'autonomie économique.» Ce parti dit vouloir revaloriser les pêcheurs, revoir le secteur artistique et culturel avec une présence soutenue dans des évènements internationaux. Les bleus souhaitent aussi créer une Web TV pour l'art et la culture rodriguaise ou encore une radio privée.

Le parti compte également créer une orientation professionnelle pour relancer la filière de l'élevage et de ses produits dérivés, tout en rendant opérationnel l'abattoir de Baie Diamant et promouvoir le savoir-faire des produits de l'élevage. Un porte-parole du parti déclare que Rodrigues sera en relation continue avec les instances et organismes régionaux tels que la COI, la SADC et le COJI.

Des congés publics spécifiques à Rodrigues seront décrétés, à l'instar du 12 octobre, jour du 'Rodrigues Day'. La politique sportive de l'île sera vraiment prise en charge en s'assurant que Rodrigues participe désormais aux Jeux des îles de l'océan Indien en tant qu'île autonome. Une mesure revendiquée par les Rodriguais depuis pas mal de temps mais qui n'a toujours pas été possible jusqu'ici. Le PMSD dit prôner un développement durable de l'île, en valorisant le captage d'eau, en utilisant l'énergie photovoltaïque et éolienne au niveau des habitations individuelles et des villages.

Le parti prône une politique innovante pour le traitement et la gestion. Le parti propose le recyclage des bouteilles en plastique partout dans l'île. Il déclare que la jeunesse est sans repère et sans espoir à cause des horizons bouchés. Selon le parti, avec Xavier Luc Duval comme ministre des Finances, la priorité sera pour une autonomie économique et financière de Rodrigues afin de relancer un nouveau modèle pour l'avenir de l'île.

Les zones côtières seront délimitées et le parti luttera pour la protection contre les effets du réchauffement climatique, pour le reboisement des vallées, ainsi que l'amélioration de la desserte aérienne et maritime entre Rodrigues et Maurice.