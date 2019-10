Soudan: Le Wali du Sud-Darfour rencontre des organisations des Nations Unies

Nyala — Le Wali par intérim du Sud-Darfour, major (général) Hashim Khalid Mahmoud a rencontré, mardi des responsables de l'ONU obérant dans l'Etat en présence du commissaire à l'Aide humanitaire, Salih Abdel Rahman Sulaiman.

Le Wali a déclaré à la UNA que la réunion avait pour thème le retour possible des services humanitaires fournis par l'ONU aux habitants de la localité de Marchanj.

Il a ajouté que les services de l'ONU avaient été arrêtés après l'incident récemment survenu et que les entrepôts de l'Organisation internationale avaient été incendiés.

Le Wali a révélé que l'ONU offrait ses services à 7.800 personnes déplacées dans la région.

Il a ajouté que la réunion avait convenu de former une délégation conjointe représentant le gouvernement et l'organisation pour effectuer une visite du site et évaluer la situation sur le terrain.

La visite a pour but d'examiner les moyens de travail, des garanties et aider les organisations à fournir des services aux personnes déplacées et le Wali a assuré que l'État jouit de la sécurité et de la stabilité

Pour sa part, le commissaire par intérim, Sulaiman a réaffirmé que la réunion avait été ouverte pour un échange de vues sur la manière dont les services humanitaires pourraient être rétablis dans les zones touchées, en particulier dans la localité de Marchanj.

Il a indiqué que les participants à la réunion avaient suggéré de se rendre dans les zones touchées le jeudi suivant pour rencontrer toutes les composantes sociales et les partis de la localité afin de reprendre la fourniture de services humanitaires dans la région dès que possible.