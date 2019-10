Soudan: Tawour rencontre la délégation de l'administration autochtone de la région d'Abu Jibaiha

Khartoum — Le membre du Conseil Souverain Prof. Siddig Tawour a loué les efforts considérables déployés par l'administration autochtone de la région d'Abu Jibaiha, dans l'état fédéré du Sud-Kordofan pour maintenir la stabilité, la sécurité, la coexistence pacifique et la tolérance entre les citoyens soudanais et ceux de la province du Haut-Nil sur la bande frontalière adjacente à l'État du Soudan du Sud.

Prof Tawour a promis lors de sa réunion au Palais Républicain avec la délégation d'Abou Jbeiha, de faire entendre leurs revendications et leurs plaintes au Conseil de Souveraineté concernant le harcèlement et les violations par les forces de l'opposition de l'État du Soudan du Sud utilisant des armes pour empêcher les citoyens de pratiquer le pâturage, l'agriculture et le commerce s'ils refusent de payer des honoraires élevés qui leur ont été imposés.

Pour sa part, la délégation de l'administration autochtone de la région d'Abou Jibaiha, dirigée par Mohammed Abdul Rahim Radhi, a confirmé sa volonté de collaborer avec tous les responsables de l'État et du gouvernement de l'état fédéré afin de maintenir la stabilité, la sécurité, le tissu social et la coexistence pacifique avec le peuple du Sud-Soudan à la frontière qui s'étend sur plus de deux cent soixante-dix kilomètres.