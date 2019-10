Soudan: Caractéristiques du programme d'urgence du gouvernement de transition

Khartoum — - Le Document du Programme d'Urgence et des Politiques Alternatives du Gouvernement de Transition a révélé un ensemble de Politiques Générales, Organisationnelles et Economiques pour le Développement, la Consolidation de la Paix et l'Atténuation de la pauvreté.

Les Principales Caractéristiques du Programme, dont une copie a été reçue par SUNA, comprenaient Six Axes, à savoir: l'Arrêt de la Guerre, la Consolidation de la Paix, la Transformation Démocratique, le Développement Economique et les Politiques Financières, les Services, la Citoyenneté, les Relations Extérieures et les Investissements, ainsi que l'organisation de Conférences Sectorielles et d'Ateliers Professionnels au cours de la première année du Programme.

Les Forces de la Déclaration de la Liberté et du Changement (FDLC) ont annoncé qu'elles avaient mis en œuvre le Programme d'Urgence et les Politiques de Remplacement auprès du Premier ministre, le Dr Abdullah Hamdok.

Le Programme Economique vise à élaborer un Ensemble de Solutions Urgentes et Rapides pour faire face à l'Economie en Utilisant les Ressources Disponibles, en Appliquant des Politiques visant à atténuer la Pauvreté et à assurer la Justice Sociale, en réalisant l'Efficacité Economique, en abordant le Problème de la Dette, en rationalisant les Dépenses de l'Armée et la Sécurité et orienter les Dépenses vers le Développement et l'Autonomisation du Secteur Public pour qu'il joue un rôle clé dans le Développement, parallèlement à l'Autonomisation Economique des Femmes.

Les Axes de la Politique Economique, Financière et de Développement comprennent le Programme Economique, les Besoins Vitaux et les Intrants de Production, la Réforme du Secteur Bancaire, le Secteur Agricole et Pastoral, le Secteur des Transports, les Télécommunications et les Technologies de l'Information, en plus du Financement du Projet de Programme Assistance.

Les Principales Caractéristiques du Programme d'Urgence Economique sont les suivantes: Politique Budgétaire, Recettes et Dépenses Publiques et Gestion Budgétaire, Politiques Monétaires, Rétablissement de la Confiance dans le Système Bancaire, Maîtrise de l'Inflation et des Changes, Réalisation de la Réforme des Infrastructures, Solution des Problèmes d'Endettement, Réhabilitation des Secteurs Productifs, et les Politiques Economiques soutenant les Investissements.

Les Politiques Budgétaires visent à corriger les Déséquilibres du Budget Public et à apporter un Réel Changement à la Structure des Dépenses Publiques en accordant la Priorité aux Projets de Paix, en rationalisant les Dépenses Publiques et en réduisant les Dépenses Militaires et de Sécurité, en revoyant la Répartition des Ressources sur une Base Décentralisée, et le Mandat Exclusif du Ministère des Finances sur les Finances Publiques. Il vise également à développer des Sources d'Imposition et à traiter les Recettes Non Fiscales, ainsi qu'à procéder à un Examen Approfondi des Redevances et des Prélèvements.

Les Politiques Monétaires visent également à réduire l'Inflation et les Prix, à stabiliser le Taux de Change, à l'Indépendance de la Banque Centrale du Soudan (CBOS) et à restaurer la Confiance dans les Banques.