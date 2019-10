Soudan: Les ministres de l'infrastructure et de l'élevage sont assermentés

Khartoum — Le ministre des Infrastructures et des Transports, l'ingénieur Hashim Tahir Sheikh Taha, et le ministre des Ressources animales, Dr. Alamuddin Abdallah Abbashar ont prêté serment mardi devant Lt-Gen. Abdulfattah Alburhan, président du Conseil Souverain en présence du premier ministre Dr. Abdullah Hamdok, le juge en chef Némat Abdallah et le secrétaire général de la présidence.

Le ministre des Infrastructures et des Transports a déclaré dans une déclaration à l'issue de la cérémonie de prestation de serment que son ministère s'emploierait au cours des trois prochaines années à fixer des priorités en fonction des projets, programmes et plans étudiés et à les appliquer afin de susciter un changement et un développement dans le domaine des infrastructures et des transports.

Pour sa part, le ministre d des Ressources animales a souligné que le ministère s'attachera à stimuler la production et la productivité et à œuvrer pour la mise en place des emblèmes de la liberté, de la paix et de la justice sur le terrain.