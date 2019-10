Cote d'Ivoire: Marathon de Côte d'Ivoire - L'édition 2019 prévue le 15 novembre avec l'institution d'un prix entreprise

La 5ème édition du Marathon de Côte d'Ivoire se déroulera le 15 novembre 2019, à Abidjan. Le Comité d'organisation et la Fondation Orange Côte d'Ivoire sponsor leader pour la 2ème fois consécutive ont procédé au lancement officiel, le 14 octobre 2019, à Abidjan-Plateau.

La cérémonie était présidée par le ministre des Sports, Danho Paulin Claude. Pour lui, ce marathon est un tremplin, pour « célébrer la paix en faisant une corrélation entre la paix, le sport et la santé... et nous par la même l'occasion d'avoir une belle vitrine de solidarité ».

L'institution d'un « Prix entreprise » constitue l'innovation de cette édition qui s'articule autour du thème : « la santé pour chacun de nous ».

Il faut noter que ce sont près de 20 000 athlètes amateurs et professionnels qui sont attendus à cette compétition. Le grand vainqueur remporter une cagnotte de 10 millions de FCFA, à condition de réaliser un chrono de moins de 2h15 minutes sur les 42 km.

Le marathon de Côte d'Ivoire se déroule en quatre circuits. Il s'agit de 3 kilomètres destiné aux jeunes de plus de 12 ans, 10 kilomètres pour les hommes et les femmes qui ont une bonne pratique de la course à pieds.

A cela, il faut ajouter le semi-marathon de 21 kilomètres pour les corps habillés et le marathon qui est un circuit de 42 kilomètres consacré aux professionnels et aux athlètes aguerris. « Le 3 km est totalement gratuit pour ceux qui souhaitent faire ce circuit.

Par contre, le 10km, le 21 km et le 42km sont payants à raison de 2000 FCFA, 5000 FCFA et 10 000 FCFA. Les inscriptions qui se font en ligne sont ouvertes et Le retrait des dossards débute le 08 novembre prochain », a précisé Victor Yapobi, président du Comité d'organisation.

A travers le thème, « la santé pour chacun de nous », cette édition apparaît pour la fondation comme un canal de sensibilisation contre les maladies cardio-vasculaires. « La thématique de cette 5e édition épouse parfaitement l'axe majeur de notre fondation : la santé pour tous.

C'est l'occasion pour nous de poursuivre la sensibilisation pour une lutte plus efficace contre cette pandémie et ces pathologies. Nous tenons à insister sur la pratique du sport qui reste sans doute le médicament préventif le plus sûr », a expliqué Joseph Pitta.P

Pour cette édition tout comme la précédente, il a indiqué que la fondation Orange Côte d'Ivoire a initié un challenge qui vise à mobiliser la somme de 10 millions de Fcfa.

Et d'ajouter : « Nous espérons que notre challenge, Cœur solidaire motivera chacun des participants à faire des efforts physiques pour déclencher une cagnotte de 10 millions de FCFA. Orange Côte d'Ivoire prendra en charge cette cagnotte et la remettra à sa fondation pour action pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires ».