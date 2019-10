Congo-Brazzaville: Environnement - Les documents liés au métier d'écogardes validés

Les textes relatifs aux actions de conservation de la faune au Congo ont été approuvés, le 16 octobre, au terme de l'atelier sur des projets d'arrêtés de code de bonne conduite des écogardes, organisé avec l'appui financier du Programme des Nations unies pour le développement.

L'atelier s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du projet transfrontalier Dja-Odzala-Minkébé (Tridom) II, en vue de renforcer la politique de conservation des ressources naturelles.

Il a regroupé les agents de police, de la faune et de la chasse, les communautés locales ainsi que la population autochtone afin d'examiner le document sur la charte d'éthique et de bonne conduite des écogardes, agents commissionnés au Congo et le texte définissant les modalités de recrutement de ces agentsainsi que les conditions d'exercice de leur profession.

L'objectif est de doter le pays d'un cadre juridique dans le but de renforcer l'encadrement des activités liées à l'application de la loi sur la faune et les aires protégées. Cette loi 37 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées dispose que les agents chargés de la police de la faune et de la chasse peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, dresser des barrages aux environs des agglomérations urbaines, des villages, aires protégées et le long des routes afin de renforcer la lutte contre la chasse illégale, expliquent les organisateurs.

Le directeur de la valorisation et du marketing à l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées, Freddy Elion Mpan, a présenté des écogardes dans leur mission de garantir l'intégrité des espaces et la conservation des forêts.

Les agents commissionnés des eaux et forêts, a-t-il signifié, sont recrutés par contrat par les exploitants forestiers, les projets de conservation, les aires protégées, les chantiers d'exploitation ou de préexploitation minière et pétrolière dans les zones d'aménagement et de conservation, les zones périphériques aux aires protégées.

Freddy Elion Mpan a, par ailleurs, décrié le mauvais choix de ce type de personnel recruté selon les propres procédures de ces entités d'après le constat fait sur le terrain.