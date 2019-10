Sénégal: Cérémonie d'installation du nouveau Commandement de la Zone militaire no.2 à Saint-Louis

Le Chef d'Etat Major Général des Armées, le Général d'Armes Cheikh Guèye a présidé hier, mardi 15 octobre, la cérémonie d'installation du nouveau Commandant de la Zone Militaire No.2.

Le Colonel Amadou Moussa Ndir remplace ainsi, le Colonel Mbaye Cissé à la tête du commandement Nord. Son vœu reste de veiller à la sécurité des populations, ainsi que de leurs biens.

Il s'engage aussi, à poursuivre et à renforcer le chantier de la cohésion déjà instaurée par son prédécesseur au sein des forces de défense et de sécurité. La cérémonie a eu lieu au niveau du carré d'armes du 12ème Bataillon d'instruction de Dakar Bango

L e nouveau Commandant de la Zone Militaire No.2 a été installé hier, mardi 15 octobre par le Général d'Armée Cheikh Gueye, Chef d'État Major Général des Armées, en présence des Grands commandements et services et de plusieurs autorités civiles, administratives, coutumières et religieuses.

Le Colonel Amadou Moussa Ndir a saisi l'occasion pour magnifier le choix porté sur sa personne pour commander la vaste Zone Militaire No.2 qui couvre les régions de SaintLouis, Louga et Matam.

Désigné pour remplacer le Colonel Mbaye Cissé, le Comzone sortant, le Colonel Amadou Moussa Ndir s'est engagé dans l'Armée en août 1990, après une scolarité entière au Prytanée Militaire de Saint-Louis et un séjour à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Il suit sa formation à l'École Spéciale Militaire de Saint Cyr, se spécialise dans l'Arme blindée et la cavalerie avant d'entamer son service dans les forces armées sénégalaises.

Ainsi, il occupera successivement, les fonctions de Commandant de Compagnie d'instruction au 12ème Bataillon, de Chef de peloton blindé AML, dans le cadre de l'opération des Nations Unies au Rwanda, de Chef de section au 2ème Bataillon d'infanterie et de Chef de peloton au Bataillon de blindés, entre autres.

Également, après une formation de perfectionnement dans sa spécialité en 1999/2000 au Maroc, il prit le commandement d'une Compagnie de reconnaissance et d'appui au 22ème BRA, avant d'effectuer sa formation d'officier d'Etat-major à l'École d'Etatmajor de Compiègne en France.

À partir de 2002, le Capitaine Amadou Moussa Ndir entame la deuxième partie de sa carrière qui le voit occuper les positions de Rédacteur à l'État-major général des Armées et plusieurs autres fonctions.

Aujourd'hui, il se voit confier le commandement de la Zone militaire no.2. Le Colonel Amadou Moussa Ndir est aussi titulaire de plusieurs décorations nationales et étrangères, notamment d'Officier de l'Ordre national du Lion ; de la Croix de la valeur militaire avec étoile d'argent et étoile de bronze ; de Médaille d'honneur de l'Armée de terre et des Médailles commémoratives des missions de l'ONU au Rwanda, au Libéria, en RD Congo et au Soudan. La cérémonie de son installation a pris fin à travers un défilé militaire.