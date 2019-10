Guinée: "On pourrait simplement réviser la constitution en Guinée"

Au moins une personne est morte ce mardi lors des manifestations en Guinée. Beaucoup s'interrogent sur les intentions du président.

On dénombre au moins un mort de plus au deuxième jour des manifestations en Guinée, contre le projet de réforme de la constitution et un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Cela porte à au moins quatre le nombre de personnes tuées depuis le début du mouvement selon les ONG. Le gouvernement parle lui de deux morts.

Poursuite du mouvement

Ce qui est certain c'est que le mouvement se poursuit. De nouveaux heurts ont agité Conakry et plusieurs villes du pays ce mardi. Des jeunes ont érigé des barricades, brûlé des pneus et se sont affrontés avec policiers et gendarmes. Beaucoup s'interrogent sur les intentions d'Alpha Condé. D'autres manifestations pourraient se dérouler ce mercredi, même si le gouvernement a déjà appelé au calme.

Quel intentions pour Alpha Condé ?

"Si l'objectif de la réforme de la constitution était simplement d'améliorer le fonctionnement de la démocratie, on pourrait se contenter de réviser la constitution", estime aujourd'hui Mathias Hounkpe, politologue et administrateur du programme de gouvernance politique à l'organisation de soutien à la démocratie Open society initiative for west Africa (OSIWA). "Mais dans la constitution la limitation et le nombre des mandats font partie de principe non susceptibles de révision", explique-t-il. L'actuelle constitution limite à deux le nombre de mandats, ce qui ne permettrait pas à Alpha Condé de briguer un troisième mandat.

Aucune sortie de crise ne semble se profiler pour l'instant.