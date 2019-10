Gabon: Mercato Gabon / Espagne - Lyvann Kevine Svene Obissa

Du nouveau dans la Tanière.Lyvann Kevine Svene Obissa, le jeune attaquant franco-gabonais, rejoint le Club Deportivo Guadalcacín en Espagne.Pour rappel, la signature a eu lieu le samedi 5 octobre 2019.

La nouvelle incorporation du jeune attaquant franco-gabonais vient d'être annoncée par le Président El Guadalcacin : Il s'agit de Lyvann Kevine Svene Obissa. La direction du Club qui souhaitait renforcer son effectif très jeune ,a déclaré son entière satisfaction quant à la nouvelle recrue. Manuel Piñero Bonilla, Président Deportivo Guadalcacín, lui a souhaité la bienvenue et bonne chance, avec une poignée de main amicale et chaleureuse. L'entraîneur Diego Galiano confiant ; se dit quant à lui, rassuré de passer bonne saison avec l'arrivée de Lyvann Obissa.

" Avec sa capacité de vitesse et son engagement au travail, ce jeune attaquant franco-gabonais, va nous permettre de renforcer l'attaque de notre équipe. Nous continuons à travailler pour avoir un effectif compétitif pour accomplir les objectifs ". ... selon la direction du Club.

A propos

Lyvann Obissa est un jeune attaquant franco-gabonais. Il a joué auparavant dans les équipes CD Beni Carlo, UD Roteña et Cadiz Cf. Il mesure 1.84 m pour 77 Kg. Son pied fort : le Droit (mais il joue des deux). Lyvann est un véritable numéro 9 ; avec un jeu de tête très intéressant, et adroit devant le but. C'est un bon remiseur, technique et puissant. Il a une bonne lecture de jeu et un sens des appels vers le but. Son maitre mot : " seul le travail permet de se démarquer ".

Club Deportivo Guadalcacín est un club espagnol de football basé dans la ville de Guadalcacín. Il a été fondé en 1954. Les matchs à domicile se jouent sur le terrain du Campo Municipal De Fútbol Antonio Fernández Marchán.