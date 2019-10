Maroc: La Cité des métiers et des compétences de Laâyoune ouvrira ses portes en 2021

Le démarrage de la Cité des métiers et des compétences (CMC) dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra aura lieu en septembre 2021, a annoncé mardi la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha.

Le terrain sur lequel sera bâtie cette cité a déjà été retenu et les travaux de construction débuteront en avril 2020, a affirmé Mme Tricha qui intervenait lors d'un workshop régional à Laâyoune destiné à la présentation de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle.

L'offre de formation, qui sera dispensée dans cette cité faisant partie des 12 CMC qui seront installées progressivement chacune dans une région du Royaume, s'articulera autour de 6 pôles d'activités économiques porteurs d'opportunités d'emploi et accueillera 2.000 stagiaires.

Ces pôles concernent les pêches maritimes, le transport et logistique, le numérique et l'offshoring, outre les métiers de la santé, l'artisanat, la gestion et le management, a-t-elle précisé.

La directrice générale de l'OFPPT a ajouté que ce workshop régional intervient en application des recommandations de la consultation régionale tenue en juillet dernier à Laâyoune, en vue de mobiliser tous les acteurs de la région autour de ce grand projet national, enrichir l'offre de formation proposée et adopter la feuille de route pour la mise en oeuvre de la cité des métiers et des compétences.

A cet égard, elle a souligné que ce grand chantier national lancé par SM le Roi Mohammed VI vise l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle à travers la mise à niveau des centres de formation et la restructuration des filières en fonction de leur pertinence sur le marché de l'emploi, à travers la création d'une nouvelle génération d'instituts de formation professionnelle, ayant la forme de cités de métiers et de compétences, tout en modernisant les cursus pédagogiques.

Elle a noté que l'objectif de ce chantier prometteur vise à permettre au secteur de la formation professionnelle de continuer à jouer pleinement son rôle en tant que levier essentiel pour le développement social du Royaume et une meilleure insertion économique des jeunes, ainsi que pour la promotion de la compétitivité des entreprises.

A cet égard, Mme Tricha a rappelé que l'adoption de cette feuille de route était devenue une question primordiale après le constat fait par SM le Roi Mohammed VI, lors de son discours à la Nation à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple le 20 août 2018, de la nécessité de revoir en profondeur les spécialités de la formation professionnelle pour qu'elles répondent aux besoins des entreprises et du secteur public.

De son côté, le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslem Bekrate, a fait remarquer que cette deuxième réunion régionale s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route destinée au développement du secteur de la formation professionnelle pour améliorer l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi et renforcer la compétitivité des entreprises marocaines.

Il a invité tous les acteurs à s'inscrire dans cette dynamique pour réussir ce projet porteur et mettre en place une offre de formation professionnelle tenant compte des spécificités et potentialités de la région ainsi que des besoins du marché du travail et des entreprises locales.